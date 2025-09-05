ОДК готовится к серийному производству нового газотурбинного двигателя

https://1prime.ru/20250905/rossiya-861868437.html

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) ведет подготовку к серийному производству газотурбинного двигателя нового поколения мощностью 25 МВт, следует из справочных материалов к визиту президента России Владимира Путина в Самару. АЛ-41СТ-25 разработан конструкторами ОКБ им. Люльки и изготовлен на уфимском предприятии ОДК-УМПО с применением современных технологий. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов. Оборудование такого уровня в России ранее не производилось. "В настоящее время ведется подготовка к серийному производству двигателей", - говорится в материалах. Также отмечается, что выпущено два промышленных образца АЛ-41СТ-25. "С сентября 2024 года проводится опытно-промышленная эксплуатация в составе газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции "Арская" ПАО "Газпром" в Республике Татарстан. Второй образец АЛ-41СТ-25 в апреле 2025 года прошел комплексные испытания на компрессорной станции Арская", - отмечается в материалах.

