ОДК готовится к серийному производству нового газотурбинного двигателя - 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T21:38+0300
2025-09-05T21:38+0300
промышленность
бизнес
владимир путин
газпром
россия
промышленность, бизнес, владимир путин, газпром, россия
Промышленность, Бизнес, Владимир Путин, Газпром, РОССИЯ
21:38 05.09.2025
 
ОДК готовится к серийному производству нового газотурбинного двигателя

ОДК ведет подготовку к серийному производству газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители у авиационного двигателя на стенде "Объединенной двигателестроительной корпорации"
Посетители у авиационного двигателя на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Посетители у авиационного двигателя на стенде "Объединенной двигателестроительной корпорации". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) ведет подготовку к серийному производству газотурбинного двигателя нового поколения мощностью 25 МВт, следует из справочных материалов к визиту президента России Владимира Путина в Самару.
АЛ-41СТ-25 разработан конструкторами ОКБ им. Люльки и изготовлен на уфимском предприятии ОДК-УМПО с применением современных технологий. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов. Оборудование такого уровня в России ранее не производилось.
"В настоящее время ведется подготовка к серийному производству двигателей", - говорится в материалах.
Также отмечается, что выпущено два промышленных образца АЛ-41СТ-25.
"С сентября 2024 года проводится опытно-промышленная эксплуатация в составе газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции "Арская" ПАО "Газпром" в Республике Татарстан. Второй образец АЛ-41СТ-25 в апреле 2025 года прошел комплексные испытания на компрессорной станции Арская", - отмечается в материалах.
