https://1prime.ru/20250905/rossiya-861868847.html
Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года
Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года - 05.09.2025, ПРАЙМ
Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года
Поставка серийных двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты, следует из справочных материалов к... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T21:46+0300
2025-09-05T21:46+0300
2025-09-05T21:46+0300
промышленность
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861868712_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_7b8f704ba76800152e20e206831b6575.jpg
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Поставка серийных двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты, следует из справочных материалов к визиту президента России Владимира Путина в Самару. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству. Как указано в документах, двигатель разрабатывался с 2019 года для применения в составе легких вертолетов типа Ка-226 и "Ансат", в том числе, для импортозамещения двигателей Arrius компании Safran и PW207 компании Pratt & Whitney. "Поставка серийных двигателей с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты", - говорится в справочных материалах. "В настоящее время ведутся … испытания в составе вертолетов "Ансат" и Ми-34М. Поставка опытных двигателей для испытаний в составе вертолета Ка-226 будет осуществлена в 2025 году", - также указано в документе.
https://1prime.ru/20250905/rossiya-861868437.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861868712_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_a167532030bf0197f8a8d5a8c5761d8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, россия, владимир путин
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года
Первый российский двигатель для вертолетов массой до 4 тонн ВК-650В появится в 2026 году
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Поставка серийных двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты, следует из справочных материалов к визиту президента России Владимира Путина в Самару.
ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
Как указано в документах, двигатель разрабатывался с 2019 года для применения в составе легких вертолетов типа Ка-226 и "Ансат", в том числе, для импортозамещения двигателей Arrius компании Safran и PW207 компании Pratt & Whitney.
"Поставка серийных двигателей с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты", - говорится в справочных материалах.
"В настоящее время ведутся … испытания в составе вертолетов "Ансат" и Ми-34М. Поставка опытных двигателей для испытаний в составе вертолета Ка-226 будет осуществлена в 2025 году", - также указано в документе.
ОДК готовится к серийному производству нового газотурбинного двигателя