САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Поставка серийных двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты, следует из справочных материалов к визиту президента России Владимира Путина в Самару. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству. Как указано в документах, двигатель разрабатывался с 2019 года для применения в составе легких вертолетов типа Ка-226 и "Ансат", в том числе, для импортозамещения двигателей Arrius компании Safran и PW207 компании Pratt &amp; Whitney. "Поставка серийных двигателей с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты", - говорится в справочных материалах. "В настоящее время ведутся … испытания в составе вертолетов "Ансат" и Ми-34М. Поставка опытных двигателей для испытаний в составе вертолета Ка-226 будет осуществлена в 2025 году", - также указано в документе.
21:46 05.09.2025
 
Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-226 МВД России
Вертолет Ка-226 МВД России - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Вертолет Ка-226 МВД России. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Поставка серийных двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты, следует из справочных материалов к визиту президента России Владимира Путина в Самару.
ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
Как указано в документах, двигатель разрабатывался с 2019 года для применения в составе легких вертолетов типа Ка-226 и "Ансат", в том числе, для импортозамещения двигателей Arrius компании Safran и PW207 компании Pratt & Whitney.
"Поставка серийных двигателей с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты", - говорится в справочных материалах.
"В настоящее время ведутся … испытания в составе вертолетов "Ансат" и Ми-34М. Поставка опытных двигателей для испытаний в составе вертолета Ка-226 будет осуществлена в 2025 году", - также указано в документе.
Заголовок открываемого материала