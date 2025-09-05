https://1prime.ru/20250905/rossiya-861868847.html

Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года

Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года - 05.09.2025, ПРАЙМ

Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года

Поставка серийных двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты, следует из справочных материалов к... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T21:46+0300

2025-09-05T21:46+0300

2025-09-05T21:46+0300

промышленность

бизнес

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861868712_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_7b8f704ba76800152e20e206831b6575.jpg

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Поставка серийных двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты, следует из справочных материалов к визиту президента России Владимира Путина в Самару. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству. Как указано в документах, двигатель разрабатывался с 2019 года для применения в составе легких вертолетов типа Ка-226 и "Ансат", в том числе, для импортозамещения двигателей Arrius компании Safran и PW207 компании Pratt & Whitney. "Поставка серийных двигателей с 2026 года, заключены первые "твердые" контракты", - говорится в справочных материалах. "В настоящее время ведутся … испытания в составе вертолетов "Ансат" и Ми-34М. Поставка опытных двигателей для испытаний в составе вертолета Ка-226 будет осуществлена в 2025 году", - также указано в документе.

https://1prime.ru/20250905/rossiya-861868437.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия, владимир путин