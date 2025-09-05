https://1prime.ru/20250905/rossiya-861869226.html
Чемезов рассказал о создании российского широкофюзеляжного самолет
Чемезов рассказал о создании российского широкофюзеляжного самолет - 05.09.2025, ПРАЙМ
Чемезов рассказал о создании российского широкофюзеляжного самолет
Россия будет стараться создать собственный широкофюзеляжный самолет с двигателем ПД-35, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. | 05.09.2025, ПРАЙМ
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия будет стараться создать собственный широкофюзеляжный самолет с двигателем ПД-35, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Мы будем стараться делать свой. Вот как только сделаем ПД-35 двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет", - сказал Чемезов журналистам, отвечая на вопрос о планах по созданию совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения. Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
