Чемезов рассказал о создании российского широкофюзеляжного самолет

05.09.2025

Чемезов рассказал о создании российского широкофюзеляжного самолет

Россия будет стараться создать собственный широкофюзеляжный самолет с двигателем ПД-35, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T21:58+0300

2025-09-05T21:58+0300

2025-09-05T21:58+0300

россия

китай

сергей чемезов

ростех

бизнес

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия будет стараться создать собственный широкофюзеляжный самолет с двигателем ПД-35, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Мы будем стараться делать свой. Вот как только сделаем ПД-35 двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет", - сказал Чемезов журналистам, отвечая на вопрос о планах по созданию совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения. Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.

китай

2025

