https://1prime.ru/20250905/rossiya-861870314.html
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов - 05.09.2025, ПРАЙМ
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов
"ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T22:57+0300
2025-09-05T22:57+0300
2025-09-05T22:57+0300
россия
рф
самара
дмитрий баканов
владимир путин
ростех
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1c/860021419_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_7b1bae2e20609b6ae23517523ca962d7.jpg
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия. "На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов. Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861012955.html
рф
самара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1c/860021419_95:0:1234:854_1920x0_80_0_0_640980ef1a6f2211f4fb97584210de69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, самара, дмитрий баканов, владимир путин, ростех, роскосмос
РОССИЯ, РФ, САМАРА, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Ростех, Роскосмос
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов
Баканов: "ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A