"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов - 05.09.2025
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов
2025-09-05T22:57+0300
2025-09-05T22:57+0300
россия
рф
самара
дмитрий баканов
владимир путин
ростех
роскосмос
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия. "На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов. Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.
россия, рф, самара, дмитрий баканов, владимир путин, ростех, роскосмос
РОССИЯ, РФ, САМАРА, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Ростех, Роскосмос
22:57 05.09.2025
 
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов

Баканов: "ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A

© РИА Новости . Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба "Роскосмоса"
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия.
"На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов.
Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.
РОССИЯ, РФ, САМАРА, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Ростех, Роскосмос
 
 
