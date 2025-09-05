Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о повышенном интересе к двигателю ПД-26 - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о повышенном интересе к двигателю ПД-26
Путин заявил о повышенном интересе к двигателю ПД-26
2025-09-05T22:59+0300
2025-09-05T22:59+0300
россия
финансы
самара
владимир путин
мировая экономика
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, кооперация здесь возможна, возможные партнеры тоже проявляют к этому (к авиадвигателю ПД-26 - ред.) большой повышенный интерес", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
самара
россия, финансы, самара, владимир путин, мировая экономика
РОССИЯ, Финансы, САМАРА, Владимир Путин, Мировая экономика
22:59 05.09.2025
 
Путин заявил о повышенном интересе к двигателю ПД-26

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, кооперация здесь возможна, возможные партнеры тоже проявляют к этому (к авиадвигателю ПД-26 - ред.) большой повышенный интерес", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов
РОССИЯ Финансы САМАРА Владимир Путин Мировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала