Путин заявил о повышенном интересе к двигателю ПД-26

россия

финансы

самара

владимир путин

мировая экономика

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, кооперация здесь возможна, возможные партнеры тоже проявляют к этому (к авиадвигателю ПД-26 - ред.) большой повышенный интерес", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

самара

