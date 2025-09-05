https://1prime.ru/20250905/rossiya-861870522.html
Путин заявил о повышенном интересе к двигателю ПД-26
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, кооперация здесь возможна, возможные партнеры тоже проявляют к этому (к авиадвигателю ПД-26 - ред.) большой повышенный интерес", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
