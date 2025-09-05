https://1prime.ru/20250905/rubl-861652012.html

Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Что будет с рублем к концу года и какую стратегию выбрать для сохранения сбережений, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.Все время с начала года рубль чувствовал себя достаточно уверенно. К концу августа он укрепился по отношению к юаню более чем на 18%. На локальных максимумах укрепление рубля с начала года превышало 20%. Примерно таким же был рост к валютам недружественных стран, официальные курсы которых формируются исходя из их динамики на внебиржевом рынке.В августе ситуация несколько изменилась – национальная валюта после двух месяцев консолидации под локальными максимумами (по отношению к юаню в коридоре 10,8-11 рублей) перешла к умеренному ослаблению. Частично сказался рост геополитических рисков, но в основе лежат фундаментальные факторы. Среди них рост импорта услуг (зарубежный туризм) и постепенное оживление импорта товаров. Также сказалось и снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны инвесторов – в текущие котировки долговых бумаг уже заложено смягчение ДКП до 14-15% на конец года, что сделало их к концу августа менее привлекательными, считает Зварич.По его мнению, рубль продолжит ослабление и осенью. К концу сентября возможен выход юаня к верхней границе краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, а ближе к концу осени китайская валюта может подняться до 11,8-12 рублей с закреплением у верхней границы данного коридора ближе к концу года. Доллар и евро покажут аналогичную динамику с выходом к концу года в район 86 и 100 рублей соответственно.“Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов”, - полагает Зварич.Он советует рассмотреть несколько возможностей вложения средств для защиты сбережений. Самое простое - вклад в иностранной валюте. Сейчас можно рассмотреть вклады в юанях, по которым банки предлагают ставки выше, чем по вкладам в валютах недружественных стран.Второй вариант – замещающие облигации. Расчеты по ним производятся в рублях, однако размер выплат определяется исходя из котировок основных мировых валют. Таким образом, можно вкладываться в инструменты, номинированные в долларах и евро, но при этом не брать на себя геополитические риски.Третий вариант – вложение во фьючерсы на драгметаллы, которые номинированы в иностранной валюте. Данный инструмент несет повышенные риски, так как неправильное управление позицией может привести к существенным потерям в случае неблагоприятной динамики котировок как самого металла, так и рубля, заключил аналитик.

