Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/rubl-861652012.html
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля - 05.09.2025, ПРАЙМ
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля
Что будет с рублем к концу года и какую стратегию выбрать для сохранения сбережений, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, управляющий по анализу... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T02:02+0300
2025-09-05T02:02+0300
рынок
финансы
богдан зварич
псб
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Что будет с рублем к концу года и какую стратегию выбрать для сохранения сбережений, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.Все время с начала года рубль чувствовал себя достаточно уверенно. К концу августа он укрепился по отношению к юаню более чем на 18%. На локальных максимумах укрепление рубля с начала года превышало 20%. Примерно таким же был рост к валютам недружественных стран, официальные курсы которых формируются исходя из их динамики на внебиржевом рынке.В августе ситуация несколько изменилась – национальная валюта после двух месяцев консолидации под локальными максимумами (по отношению к юаню в коридоре 10,8-11 рублей) перешла к умеренному ослаблению. Частично сказался рост геополитических рисков, но в основе лежат фундаментальные факторы. Среди них рост импорта услуг (зарубежный туризм) и постепенное оживление импорта товаров. Также сказалось и снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны инвесторов – в текущие котировки долговых бумаг уже заложено смягчение ДКП до 14-15% на конец года, что сделало их к концу августа менее привлекательными, считает Зварич.По его мнению, рубль продолжит ослабление и осенью. К концу сентября возможен выход юаня к верхней границе краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, а ближе к концу осени китайская валюта может подняться до 11,8-12 рублей с закреплением у верхней границы данного коридора ближе к концу года. Доллар и евро покажут аналогичную динамику с выходом к концу года в район 86 и 100 рублей соответственно.“Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов”, - полагает Зварич.Он советует рассмотреть несколько возможностей вложения средств для защиты сбережений. Самое простое - вклад в иностранной валюте. Сейчас можно рассмотреть вклады в юанях, по которым банки предлагают ставки выше, чем по вкладам в валютах недружественных стран.Второй вариант – замещающие облигации. Расчеты по ним производятся в рублях, однако размер выплат определяется исходя из котировок основных мировых валют. Таким образом, можно вкладываться в инструменты, номинированные в долларах и евро, но при этом не брать на себя геополитические риски.Третий вариант – вложение во фьючерсы на драгметаллы, которые номинированы в иностранной валюте. Данный инструмент несет повышенные риски, так как неправильное управление позицией может привести к существенным потерям в случае неблагоприятной динамики котировок как самого металла, так и рубля, заключил аналитик.
https://1prime.ru/20250901/valyuta-861275607.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_160:0:2713:1915_1920x0_80_0_0_d1f222e119c6475dda314f152badf327.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, богдан зварич, псб, курсы валют
Рынок, Финансы, Богдан Зварич, ПСБ, Курсы валют
02:02 05.09.2025
 
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля

Аналитик Зварич назвал способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Что будет с рублем к концу года и какую стратегию выбрать для сохранения сбережений, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.
Все время с начала года рубль чувствовал себя достаточно уверенно. К концу августа он укрепился по отношению к юаню более чем на 18%. На локальных максимумах укрепление рубля с начала года превышало 20%. Примерно таким же был рост к валютам недружественных стран, официальные курсы которых формируются исходя из их динамики на внебиржевом рынке.
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Экономист научила, как получить лучший курс при покупке валюты
1 сентября, 02:02
В августе ситуация несколько изменилась – национальная валюта после двух месяцев консолидации под локальными максимумами (по отношению к юаню в коридоре 10,8-11 рублей) перешла к умеренному ослаблению. Частично сказался рост геополитических рисков, но в основе лежат фундаментальные факторы. Среди них рост импорта услуг (зарубежный туризм) и постепенное оживление импорта товаров. Также сказалось и снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны инвесторов – в текущие котировки долговых бумаг уже заложено смягчение ДКП до 14-15% на конец года, что сделало их к концу августа менее привлекательными, считает Зварич.
По его мнению, рубль продолжит ослабление и осенью. К концу сентября возможен выход юаня к верхней границе краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, а ближе к концу осени китайская валюта может подняться до 11,8-12 рублей с закреплением у верхней границы данного коридора ближе к концу года. Доллар и евро покажут аналогичную динамику с выходом к концу года в район 86 и 100 рублей соответственно.
“Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов”, - полагает Зварич.
Он советует рассмотреть несколько возможностей вложения средств для защиты сбережений. Самое простое - вклад в иностранной валюте. Сейчас можно рассмотреть вклады в юанях, по которым банки предлагают ставки выше, чем по вкладам в валютах недружественных стран.
Второй вариант – замещающие облигации. Расчеты по ним производятся в рублях, однако размер выплат определяется исходя из котировок основных мировых валют. Таким образом, можно вкладываться в инструменты, номинированные в долларах и евро, но при этом не брать на себя геополитические риски.
Третий вариант – вложение во фьючерсы на драгметаллы, которые номинированы в иностранной валюте. Данный инструмент несет повышенные риски, так как неправильное управление позицией может привести к существенным потерям в случае неблагоприятной динамики котировок как самого металла, так и рубля, заключил аналитик.
 
РынокФинансыБогдан ЗваричПСБКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала