https://1prime.ru/20250905/rubl-861652012.html
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля - 05.09.2025, ПРАЙМ
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля
Что будет с рублем к концу года и какую стратегию выбрать для сохранения сбережений, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, управляющий по анализу... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T02:02+0300
2025-09-05T02:02+0300
2025-09-05T02:02+0300
рынок
финансы
богдан зварич
псб
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Что будет с рублем к концу года и какую стратегию выбрать для сохранения сбережений, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.Все время с начала года рубль чувствовал себя достаточно уверенно. К концу августа он укрепился по отношению к юаню более чем на 18%. На локальных максимумах укрепление рубля с начала года превышало 20%. Примерно таким же был рост к валютам недружественных стран, официальные курсы которых формируются исходя из их динамики на внебиржевом рынке.В августе ситуация несколько изменилась – национальная валюта после двух месяцев консолидации под локальными максимумами (по отношению к юаню в коридоре 10,8-11 рублей) перешла к умеренному ослаблению. Частично сказался рост геополитических рисков, но в основе лежат фундаментальные факторы. Среди них рост импорта услуг (зарубежный туризм) и постепенное оживление импорта товаров. Также сказалось и снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны инвесторов – в текущие котировки долговых бумаг уже заложено смягчение ДКП до 14-15% на конец года, что сделало их к концу августа менее привлекательными, считает Зварич.По его мнению, рубль продолжит ослабление и осенью. К концу сентября возможен выход юаня к верхней границе краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, а ближе к концу осени китайская валюта может подняться до 11,8-12 рублей с закреплением у верхней границы данного коридора ближе к концу года. Доллар и евро покажут аналогичную динамику с выходом к концу года в район 86 и 100 рублей соответственно.“Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов”, - полагает Зварич.Он советует рассмотреть несколько возможностей вложения средств для защиты сбережений. Самое простое - вклад в иностранной валюте. Сейчас можно рассмотреть вклады в юанях, по которым банки предлагают ставки выше, чем по вкладам в валютах недружественных стран.Второй вариант – замещающие облигации. Расчеты по ним производятся в рублях, однако размер выплат определяется исходя из котировок основных мировых валют. Таким образом, можно вкладываться в инструменты, номинированные в долларах и евро, но при этом не брать на себя геополитические риски.Третий вариант – вложение во фьючерсы на драгметаллы, которые номинированы в иностранной валюте. Данный инструмент несет повышенные риски, так как неправильное управление позицией может привести к существенным потерям в случае неблагоприятной динамики котировок как самого металла, так и рубля, заключил аналитик.
https://1prime.ru/20250901/valyuta-861275607.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_160:0:2713:1915_1920x0_80_0_0_d1f222e119c6475dda314f152badf327.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, богдан зварич, псб, курсы валют
Рынок, Финансы, Богдан Зварич, ПСБ, Курсы валют
Назван способ подготовиться к грядущему ослаблению рубля
Аналитик Зварич назвал способ сохранить сбережения на фоне падения рубля
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Что будет с рублем к концу года и какую стратегию выбрать для сохранения сбережений, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.
Все время с начала года рубль чувствовал себя достаточно уверенно. К концу августа он укрепился по отношению к юаню более чем на 18%. На локальных максимумах укрепление рубля с начала года превышало 20%. Примерно таким же был рост к валютам недружественных стран, официальные курсы которых формируются исходя из их динамики на внебиржевом рынке.
Экономист научила, как получить лучший курс при покупке валюты
В августе ситуация несколько изменилась – национальная валюта после двух месяцев консолидации под локальными максимумами (по отношению к юаню в коридоре 10,8-11 рублей) перешла к умеренному ослаблению. Частично сказался рост геополитических рисков, но в основе лежат фундаментальные факторы. Среди них рост импорта услуг (зарубежный туризм) и постепенное оживление импорта товаров. Также сказалось и снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны инвесторов – в текущие котировки долговых бумаг уже заложено смягчение ДКП до 14-15% на конец года, что сделало их к концу августа менее привлекательными, считает Зварич.
По его мнению, рубль продолжит ослабление и осенью. К концу сентября возможен выход юаня к верхней границе краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, а ближе к концу осени китайская валюта может подняться до 11,8-12 рублей с закреплением у верхней границы данного коридора ближе к концу года. Доллар и евро покажут аналогичную динамику с выходом к концу года в район 86 и 100 рублей соответственно.
“Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов”, - полагает Зварич.
Он советует рассмотреть несколько возможностей вложения средств для защиты сбережений. Самое простое - вклад в иностранной валюте. Сейчас можно рассмотреть вклады в юанях, по которым банки предлагают ставки выше, чем по вкладам в валютах недружественных стран.
Второй вариант – замещающие облигации. Расчеты по ним производятся в рублях, однако размер выплат определяется исходя из котировок основных мировых валют. Таким образом, можно вкладываться в инструменты, номинированные в долларах и евро, но при этом не брать на себя геополитические риски.
Третий вариант – вложение во фьючерсы на драгметаллы, которые номинированы в иностранной валюте. Данный инструмент несет повышенные риски, так как неправильное управление позицией может привести к существенным потерям в случае неблагоприятной динамики котировок как самого металла, так и рубля, заключил аналитик.