"Русгидро" поддерживает идею введения "бери или плати" в электросетях

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" поддерживает идею введения механизма "бери или плати" ("take or pay") в электросетях, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников. "У меня позиция такая - можно вернуться либо к "take or pay", либо просто плату услуги за передачу делать на основании максимальной мощности. Я считаю, что это правильный механизм… Поэтому сейчас нужно обязательно к нему возвращаться. Это все же стимулирует потребителей более или менее сохранять свои ресурсы", - сказал он. Также в ходе выступления на сессии Бердников пояснил, что должна быть ответственность, как фиксировать тот уровень потребления, который потребитель хочет, который он заверяет во всех планах, "чтобы дальше подать спрос в структуру, которая будет использоваться, а не стоять". "Русгидро" владеет двумя сетевыми активами на Дальнем Востоке: Дальневосточной распределительной сетевой компанией (ДРСК) и "Якутскэнерго". Минэнерго ранее разработало проект постановления правительства, которое предусматривает определение объема услуг и их оплату исходя не из фактического потребления, а по принципу "бери или плати". Как сообщалось в распоряжения кабмина в августе, "бери или плати" планируется ввести в России до февраля. Проект планируется распространить в отношении потребителей с энергопринимающими устройствами, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям которых был заключен после 1 июля. Со своей стороны "Россети", крупнейшая электросетевая организация страны, ранее выступила с инициативой запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги передачи электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги или оплачивают их несоразмерно фактическим затратам сетевых организаций. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

