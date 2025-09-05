Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/ryba-861841875.html
Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года
Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года - 05.09.2025, ПРАЙМ
Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года
Экспорт российской рыбы и рыбной продукции по итогам 2025 года вырастет на 5% в весе, до 2,75 миллиона тонн, и на 15% в деньгах, достигнув 6,45 миллиарда... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T12:05+0300
2025-09-05T12:05+0300
экономика
бизнес
россия
япония
китай
владивосток
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/43/821784389_0:160:2987:1840_1920x0_80_0_0_b8c391e48d60c2b73ec276809e6f6f4f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Экспорт российской рыбы и рыбной продукции по итогам 2025 года вырастет на 5% в весе, до 2,75 миллиона тонн, и на 15% в деньгах, достигнув 6,45 миллиарда долларов, сообщил на полях ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Приблизительно такой же, как в прошлом году. Немного прирастем. Увеличение экспорта по итогам 2025 года - на 5% в весе и 15% в деньгах", - сообщил Шестаков, комментируя экспорт продукции по итогам года. В свою очередь в Росрыболовстве РИА Новости уточнили: "План по экспорту на 2025 год: 2 749 тысяч тонн на сумму 6 454 миллионов долларов". Ранее в пятницу президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил РИА Новости, что Россия в первом полугодии 2025 года сохранила поставки рыбопродукции в Японию, Китай и Республику Корею в денежном выражении на уровне прошлого года - 2,4 миллиарда долларов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250829/sud-861425209.html
япония
китай
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/43/821784389_159:0:2826:2000_1920x0_80_0_0_a43d5749b73063b4c358e0b01f4de850.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, япония, китай, владивосток, росрыболовство
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Росрыболовство
12:05 05.09.2025
 
Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года

Шестаков: экспорт рыбы и рыбной продукции в 2025 году вырастет на 5% в весе

© РИА НовостиРыболовецкое хозяйство на Камчатке
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Экспорт российской рыбы и рыбной продукции по итогам 2025 года вырастет на 5% в весе, до 2,75 миллиона тонн, и на 15% в деньгах, достигнув 6,45 миллиарда долларов, сообщил на полях ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Приблизительно такой же, как в прошлом году. Немного прирастем. Увеличение экспорта по итогам 2025 года - на 5% в весе и 15% в деньгах", - сообщил Шестаков, комментируя экспорт продукции по итогам года.
В свою очередь в Росрыболовстве РИА Новости уточнили: "План по экспорту на 2025 год: 2 749 тысяч тонн на сумму 6 454 миллионов долларов".
Ранее в пятницу президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил РИА Новости, что Россия в первом полугодии 2025 года сохранила поставки рыбопродукции в Японию, Китай и Республику Корею в денежном выражении на уровне прошлого года - 2,4 миллиарда долларов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Суд принял к производству иск Росрыболовства к колхозу "Восток-1"
29 августа, 09:57
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЯПОНИЯКИТАЙВладивостокРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала