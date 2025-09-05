https://1prime.ru/20250905/ryba-861841875.html

Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года

Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года - 05.09.2025, ПРАЙМ

Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года

Экспорт российской рыбы и рыбной продукции по итогам 2025 года вырастет на 5% в весе, до 2,75 миллиона тонн, и на 15% в деньгах, достигнув 6,45 миллиарда... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T12:05+0300

2025-09-05T12:05+0300

2025-09-05T12:05+0300

экономика

бизнес

россия

япония

китай

владивосток

росрыболовство

https://cdnn.1prime.ru/img/82178/43/821784389_0:160:2987:1840_1920x0_80_0_0_b8c391e48d60c2b73ec276809e6f6f4f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Экспорт российской рыбы и рыбной продукции по итогам 2025 года вырастет на 5% в весе, до 2,75 миллиона тонн, и на 15% в деньгах, достигнув 6,45 миллиарда долларов, сообщил на полях ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Приблизительно такой же, как в прошлом году. Немного прирастем. Увеличение экспорта по итогам 2025 года - на 5% в весе и 15% в деньгах", - сообщил Шестаков, комментируя экспорт продукции по итогам года. В свою очередь в Росрыболовстве РИА Новости уточнили: "План по экспорту на 2025 год: 2 749 тысяч тонн на сумму 6 454 миллионов долларов". Ранее в пятницу президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил РИА Новости, что Россия в первом полугодии 2025 года сохранила поставки рыбопродукции в Японию, Китай и Республику Корею в денежном выражении на уровне прошлого года - 2,4 миллиарда долларов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250829/sud-861425209.html

япония

китай

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, япония, китай, владивосток, росрыболовство