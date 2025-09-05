https://1prime.ru/20250905/rynok-861848336.html

Российский рынок акций в основную сессию растет

2025-09-05T13:56+0300

2025-09-05T13:56+0300

2025-09-05T13:56+0300

экономика

рынок

торги

акции

мосбиржа

мтс

совкомфлот

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы растет, тестируя ключевой уровень сопротивления росту 2900 пунктов по индексу Мосбиржи; индикатор уже краткосрочно поднимался выше нее - впервые с понедельника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.41 мск увеличивался на 0,75%, до 2895,36 пункта, а ранее в пятницу максимально поднимался до 2904,56 пункта. В частности, дорожают бумаги "Позитива" (+2,2%), МТС (+1,7%), "Совкомфлота" (+1,4%). Дешевеют бумаги ВТБ (-0,5%), ВК (-0,4%), "Россетей" (-0,4%). Диапазон 2850-2920 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность в пятницу, считает Евгений Локтюхов из банка ПСБ. "В ходе пятничных торгов, учитывая отсутствие явного негатива по геополитике, рассчитываем на продолжение - пока, скорее, аккуратных - покупок "фишек", поэтому склонны ждать движения индекса к верхней границе вышеуказанного диапазона", - добавляет он. У рынка пока нет единой позиции относительно решения ЦБ РФ по ключевой ставке в следующую пятницу – согласно различным опросам, с очень небольшим перевесом лидирует мнение, что регулятор уменьшит "ключ" на 2 процентных пункта, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Если снижение будет меньшим, то рынок отреагирует на это распродажами. Ввиду неопределенности вполне возможно, что мы не увидим активизации покупателей в преддверии объявления вердикта ЦБ", - добавляет он.

