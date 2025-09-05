Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250905/rynok-861855960.html
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу - 05.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу
Российский рынок акций в середине последнего рабочего дня недели демонстрирует рост, отыгрывая часть вчерашних потерь, следует из данных торгов. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T15:45+0300
2025-09-05T15:45+0300
политика
рынок
торги
китай
дмитрий бабин
дональд трамп
владимир путин
мосбиржа
русгидро
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860300315_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_9ce22f61c4ce1374e6ffac1e7970e939.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в середине последнего рабочего дня недели демонстрирует рост, отыгрывая часть вчерашних потерь, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.36 мск рос на 0,9% - до 2 899,44 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время снижался на 1,03% - до 66,29 доллара за баррель. "Российский рынок акций с открытия пытался развить отскок второй половины предыдущей сессии. Сегодня в начале основных торгов восходящее движение ускорилось, был обновлен вчерашний максимум. Наши фондовые индикаторы находятся в хорошем плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Позитивом выступило уменьшение санкционных рисков, добавил он. "Энтузиазм инвесторов поддерживается оценками результатов визита российской делегации в Китай и оптимистичными заявлениями участников Восточного экономического форума, в то время как вчерашнее ужесточение риторики Дональда Трампа по отношению к России сегодня уже не выглядит достаточно серьезным", - отметил Алексей Калачев из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Президент России Владимир Путин уточнил, что цена поставок газа по новому газопроводу "Сила Сибири 2" будет рыночной, рассчитываемой по формуле, аналогичной европейским контрактам, но с учетом региональных ценовых компонентов. Для "Газпрома" (+0,83%) – это позитивный фактор, но в ближайшие годы миноритарные инвесторы, скорее всего, увидят от компании только рост капитальных затрат, отрицательный свободный денежный поток и отсутствие дивидендов", - считает Иван Ефанов из "Цифра брокер". В лидерах роста акции "Позитива" (+2,37%), "Совкомфлота" (+1,81%), Московского кредитного банка (+1,42%), МТС (+1,37%), "Татнефти" (+1,31%). "Почти все бумаги, входящие в индекс, к середине дня находятся в плюсе, кроме нескольких, показывающих умеренное снижение, и за исключением акций "Русгидро", которые падают ... после выхода информации, что на прошедшем в четверг совещании по энергетике был одобрен мораторий на выплату дивидендов компании до 2029 года", - отметил Калачев. В лидерах снижения акции "Русгидро" (-3,16%), ДВМП (-2,46%), "М.Видео" (-1,09%), "Абрау Дюрсо" (-0,89%), расписки Ozon (-0,69%). ПРОГНОЗЫ "Если на выходных не произойдет какой-либо негатив, а в понедельник новостной фон, связанный с геополитикой, будет хотя бы нейтральным, индекс Мосбиржи способен направиться к ближайшему серьезному сопротивлению в виде двухнедельной вершины 2925 пунктов, установленной в понедельник", - считает Бабин. "Технически, сегодня на дневном графике индекс Мосбиржи завершает консолидацию в вершине сходящегося треугольника. Соответственно, направление выхода из вершины треугольника в ближайшие торговые сессии определит направление развития последующего, уже более сильного тренда, - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "При позитивном сценарии возможен рост к отметке 3020 пунктов, при негативном – зеркальная коррекция к линии поддержки 2750 пунктов", - добавил он.
https://1prime.ru/20250905/yuan-861850960.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860300315_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_67f91dfa1d05d1727e108d8bbf9d2761.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, дмитрий бабин, дональд трамп, владимир путин, мосбиржа, русгидро, "бкс мир инвестиций", газопровод "сила сибири"
Политика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Дмитрий Бабин, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мосбиржа, Русгидро, "БКС Мир инвестиций", Газопровод "Сила Сибири"
15:45 05.09.2025
 
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу

Российский рынок акций в середине дня растет, отыгрывая часть вчерашних потерь

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в середине последнего рабочего дня недели демонстрирует рост, отыгрывая часть вчерашних потерь, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.36 мск рос на 0,9% - до 2 899,44 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время снижался на 1,03% - до 66,29 доллара за баррель.
"Российский рынок акций с открытия пытался развить отскок второй половины предыдущей сессии. Сегодня в начале основных торгов восходящее движение ускорилось, был обновлен вчерашний максимум. Наши фондовые индикаторы находятся в хорошем плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Позитивом выступило уменьшение санкционных рисков, добавил он.
"Энтузиазм инвесторов поддерживается оценками результатов визита российской делегации в Китай и оптимистичными заявлениями участников Восточного экономического форума, в то время как вчерашнее ужесточение риторики Дональда Трампа по отношению к России сегодня уже не выглядит достаточно серьезным", - отметил Алексей Калачев из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Президент России Владимир Путин уточнил, что цена поставок газа по новому газопроводу "Сила Сибири 2" будет рыночной, рассчитываемой по формуле, аналогичной европейским контрактам, но с учетом региональных ценовых компонентов. Для "Газпрома" (+0,83%) – это позитивный фактор, но в ближайшие годы миноритарные инвесторы, скорее всего, увидят от компании только рост капитальных затрат, отрицательный свободный денежный поток и отсутствие дивидендов", - считает Иван Ефанов из "Цифра брокер".
В лидерах роста акции "Позитива" (+2,37%), "Совкомфлота" (+1,81%), Московского кредитного банка (+1,42%), МТС (+1,37%), "Татнефти" (+1,31%).
"Почти все бумаги, входящие в индекс, к середине дня находятся в плюсе, кроме нескольких, показывающих умеренное снижение, и за исключением акций "Русгидро", которые падают ... после выхода информации, что на прошедшем в четверг совещании по энергетике был одобрен мораторий на выплату дивидендов компании до 2029 года", - отметил Калачев.
В лидерах снижения акции "Русгидро" (-3,16%), ДВМП (-2,46%), "М.Видео" (-1,09%), "Абрау Дюрсо" (-0,89%), расписки Ozon (-0,69%).
ПРОГНОЗЫ
"Если на выходных не произойдет какой-либо негатив, а в понедельник новостной фон, связанный с геополитикой, будет хотя бы нейтральным, индекс Мосбиржи способен направиться к ближайшему серьезному сопротивлению в виде двухнедельной вершины 2925 пунктов, установленной в понедельник", - считает Бабин.
"Технически, сегодня на дневном графике индекс Мосбиржи завершает консолидацию в вершине сходящегося треугольника. Соответственно, направление выхода из вершины треугольника в ближайшие торговые сессии определит направление развития последующего, уже более сильного тренда, - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"При позитивном сценарии возможен рост к отметке 3020 пунктов, при негативном – зеркальная коррекция к линии поддержки 2750 пунктов", - добавил он.
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд
14:21
 
ПолитикаРынокТоргиКИТАЙДмитрий БабинДональд ТрампВладимир ПутинМосбиржаРусгидро"БКС Мир инвестиций"Газопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала