Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу
05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в середине последнего рабочего дня недели демонстрирует рост, отыгрывая часть вчерашних потерь, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.36 мск рос на 0,9% - до 2 899,44 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время снижался на 1,03% - до 66,29 доллара за баррель.
"Российский рынок акций с открытия пытался развить отскок второй половины предыдущей сессии. Сегодня в начале основных торгов восходящее движение ускорилось, был обновлен вчерашний максимум. Наши фондовые индикаторы находятся в хорошем плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Позитивом выступило уменьшение санкционных рисков, добавил он.
"Энтузиазм инвесторов поддерживается оценками результатов визита российской делегации в Китай и оптимистичными заявлениями участников Восточного экономического форума, в то время как вчерашнее ужесточение риторики Дональда Трампа по отношению к России сегодня уже не выглядит достаточно серьезным", - отметил Алексей Калачев из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Президент России Владимир Путин уточнил, что цена поставок газа по новому газопроводу "Сила Сибири 2" будет рыночной, рассчитываемой по формуле, аналогичной европейским контрактам, но с учетом региональных ценовых компонентов. Для "Газпрома" (+0,83%) – это позитивный фактор, но в ближайшие годы миноритарные инвесторы, скорее всего, увидят от компании только рост капитальных затрат, отрицательный свободный денежный поток и отсутствие дивидендов", - считает Иван Ефанов из "Цифра брокер".
В лидерах роста акции "Позитива" (+2,37%), "Совкомфлота" (+1,81%), Московского кредитного банка (+1,42%), МТС (+1,37%), "Татнефти" (+1,31%).
"Почти все бумаги, входящие в индекс, к середине дня находятся в плюсе, кроме нескольких, показывающих умеренное снижение, и за исключением акций "Русгидро", которые падают ... после выхода информации, что на прошедшем в четверг совещании по энергетике был одобрен мораторий на выплату дивидендов компании до 2029 года", - отметил Калачев.
В лидерах снижения акции "Русгидро" (-3,16%), ДВМП (-2,46%), "М.Видео" (-1,09%), "Абрау Дюрсо" (-0,89%), расписки Ozon (-0,69%).
"Если на выходных не произойдет какой-либо негатив, а в понедельник новостной фон, связанный с геополитикой, будет хотя бы нейтральным, индекс Мосбиржи способен направиться к ближайшему серьезному сопротивлению в виде двухнедельной вершины 2925 пунктов, установленной в понедельник", - считает Бабин.
"Технически, сегодня на дневном графике индекс Мосбиржи завершает консолидацию в вершине сходящегося треугольника. Соответственно, направление выхода из вершины треугольника в ближайшие торговые сессии определит направление развития последующего, уже более сильного тренда, - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"При позитивном сценарии возможен рост к отметке 3020 пунктов, при негативном – зеркальная коррекция к линии поддержки 2750 пунктов", - добавил он.
