Сакс назвал саммит ШОС очень впечатляющим

Сакс назвал саммит ШОС очень впечатляющим - 05.09.2025, ПРАЙМ

Сакс назвал саммит ШОС очень впечатляющим

Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества был очень впечатляющим, заявил американский экономист Джеффри Сакс. | 05.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества был очень впечатляющим, заявил американский экономист Джеффри Сакс. "Та встреча Шанхайской организации сотрудничества, которая только что прошла в Китае, очень впечатляет. Там была (представлена - ред.) почти половина населения мира", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ. Сакс добавил, что июльский саммит БРИКС в Бразилии тоже был очень впечатляющим. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

