https://1prime.ru/20250905/saks-861812235.html
Сакс назвал саммит ШОС очень впечатляющим
Сакс назвал саммит ШОС очень впечатляющим - 05.09.2025, ПРАЙМ
Сакс назвал саммит ШОС очень впечатляющим
Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества был очень впечатляющим, заявил американский экономист Джеффри Сакс. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T03:49+0300
2025-09-05T03:49+0300
2025-09-05T03:49+0300
экономика
мировая экономика
китай
бразилия
индия
джеффри сакс
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861812235.jpg?1757033399
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества был очень впечатляющим, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
"Та встреча Шанхайской организации сотрудничества, которая только что прошла в Китае, очень впечатляет. Там была (представлена - ред.) почти половина населения мира", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ.
Сакс добавил, что июльский саммит БРИКС в Бразилии тоже был очень впечатляющим.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
бразилия
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, бразилия, индия, джеффри сакс, шос
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, Джеффри Сакс, ШОС
Сакс назвал саммит ШОС очень впечатляющим
Экономист Сакс: саммит ШОС в Китае был очень впечатляющим
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества был очень впечатляющим, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
"Та встреча Шанхайской организации сотрудничества, которая только что прошла в Китае, очень впечатляет. Там была (представлена - ред.) почти половина населения мира", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ.
Сакс добавил, что июльский саммит БРИКС в Бразилии тоже был очень впечатляющим.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.