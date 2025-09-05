https://1prime.ru/20250905/sammit-861842337.html
СМИ раскрыли, что вчера случилось на саммите во Франции по Украине
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Париж оказался не лучшим местом для проведения встречи участников так называемой "коалиции желающих" на фоне политического кризиса во Франции, сообщает Responsible Statecraft. "Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской "коалиции желающих" для обсуждения вопроса о гарантированной поддержке для Украины на этой неделе оказался крайне неудачным: в течение пяти дней после саммита Франция, вполне возможно, останется без правительства", — отмечается в источнике.В понедельник лидер фракции "Непокорившейся Франции" Матильда Пано объявила, что партия намерена на следующий день после голосования о доверии правительству представить в парламент инициативу по импичменту президента Эммануэля Макрона. Голосование, касающееся доверия правительству, намечено на 8 сентября. В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже пыталась инициировать процедуру импичмента против Макрона, но безуспешно. Тогда законодательно-наблюдательный комитет Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонил резолюцию об освобождении президента от должности (15 голосов "за", 54 "против"). Встреча участников предполагаемой "коалиции желающих" состоялась в четверг в Париже в комбинированном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что участники встречи пришли к соглашению усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и не могла быть объектом военной агрессии в будущем.
