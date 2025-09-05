Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что вчера случилось на саммите во Франции по Украине - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/sammit-861842337.html
СМИ раскрыли, что вчера случилось на саммите во Франции по Украине
СМИ раскрыли, что вчера случилось на саммите во Франции по Украине - 05.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что вчера случилось на саммите во Франции по Украине
Париж оказался не лучшим местом для проведения встречи участников так называемой "коалиции желающих" на фоне политического кризиса во Франции, сообщает... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T12:09+0300
2025-09-05T12:09+0300
мировая экономика
париж
франция
украина
кир стармер
эммануэль макрон
bloomberg
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2de00f9f3f5202ad8a0f5fe0f8effc54.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Париж оказался не лучшим местом для проведения встречи участников так называемой "коалиции желающих" на фоне политического кризиса во Франции, сообщает Responsible Statecraft. &quot;Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской &quot;коалиции желающих&quot; для обсуждения вопроса о гарантированной поддержке для Украины на этой неделе оказался крайне неудачным: в течение пяти дней после саммита Франция, вполне возможно, останется без правительства&quot;, — отмечается в источнике.В понедельник лидер фракции "Непокорившейся Франции" Матильда Пано объявила, что партия намерена на следующий день после голосования о доверии правительству представить в парламент инициативу по импичменту президента Эммануэля Макрона. Голосование, касающееся доверия правительству, намечено на 8 сентября. В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже пыталась инициировать процедуру импичмента против Макрона, но безуспешно. Тогда законодательно-наблюдательный комитет Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонил резолюцию об освобождении президента от должности (15 голосов "за", 54 "против"). Встреча участников предполагаемой "коалиции желающих" состоялась в четверг в Париже в комбинированном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что участники встречи пришли к соглашению усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и не могла быть объектом военной агрессии в будущем.
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861805509.html
https://1prime.ru/20250904/zelenskiy-861804100.html
париж
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1e3231cc8166568b227586c94f9cf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, париж, франция, украина, кир стармер, эммануэль макрон, bloomberg, общество
Мировая экономика, Париж, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Bloomberg, Общество
12:09 05.09.2025
 
СМИ раскрыли, что вчера случилось на саммите во Франции по Украине

RS: Париж оказался неудачным местом для саммита коалиции желающих по Украине

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Париж. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Париж оказался не лучшим местом для проведения встречи участников так называемой "коалиции желающих" на фоне политического кризиса во Франции, сообщает Responsible Statecraft.

"Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской "коалиции желающих" для обсуждения вопроса о гарантированной поддержке для Украины на этой неделе оказался крайне неудачным: в течение пяти дней после саммита Франция, вполне возможно, останется без правительства", — отмечается в источнике.

Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине
Вчера, 21:10
В понедельник лидер фракции "Непокорившейся Франции" Матильда Пано объявила, что партия намерена на следующий день после голосования о доверии правительству представить в парламент инициативу по импичменту президента Эммануэля Макрона.
Голосование, касающееся доверия правительству, намечено на 8 сентября.
В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже пыталась инициировать процедуру импичмента против Макрона, но безуспешно. Тогда законодательно-наблюдательный комитет Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонил резолюцию об освобождении президента от должности (15 голосов "за", 54 "против").
Встреча участников предполагаемой "коалиции желающих" состоялась в четверг в Париже в комбинированном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что участники встречи пришли к соглашению усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и не могла быть объектом военной агрессии в будущем.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
"Мы договорились". Зеленский сделал заявление о западных войсках на Украине
Вчера, 19:55
 
Мировая экономикаПарижФРАНЦИЯУКРАИНАКир СтармерЭммануэль МакронBloombergОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала