Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет - 05.09.2025

Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет"), построенный по серийным технологиям, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил "Ростех". | 05.09.2025

2025-09-05T09:55+0300

2025-09-05T09:55+0300

2025-09-05T09:55+0300

бизнес

россия

промышленность

комсомольск-на-амуре

ростех

пао "яковлев"

оак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861832293_0:71:2635:1553_1920x0_80_0_0_fb088ee977aa2d74623a703dc4a12c69.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет"), построенный по серийным технологиям, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил "Ростех". "Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97004, построенный по серийным технологиям в Производственном центре Филиала "Региональные самолеты" (ФРС) ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех"), поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре", - сообщил "Ростех". Первый полет продлился около часа. "В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок", - прокомментировали в "Ростехе". На производстве SJ-100 создан задел для изготовления серийных самолетов, поставка которых будет возможна после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.

комсомольск-на-амуре

2025

бизнес, россия, промышленность, комсомольск-на-амуре, ростех, пао "яковлев", оак