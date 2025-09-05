https://1prime.ru/20250905/samolet-861832461.html
Импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет"), построенный по серийным технологиям, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил "Ростех". | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет"), построенный по серийным технологиям, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил "Ростех". "Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97004, построенный по серийным технологиям в Производственном центре Филиала "Региональные самолеты" (ФРС) ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех"), поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре", - сообщил "Ростех". Первый полет продлился около часа. "В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок", - прокомментировали в "Ростехе". На производстве SJ-100 создан задел для изготовления серийных самолетов, поставка которых будет возможна после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.
