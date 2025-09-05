https://1prime.ru/20250905/samolet-861836944.html
Заказы Airbus в августе выросли в 14 раз к июлю
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила заказы на 99 самолетов, что в 14 раз больше показателя июля в 7 самолетов, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получил заказы на 600 самолетов. Но с учетом отмен заказы с начала года составили 504 самолетов. Поставки самолетов клиентам компании в августе снизились на 9% - до 61 единиц. С начала года было поставлено 434 самолета, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
