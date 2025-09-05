Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заказы Airbus в августе выросли в 14 раз к июлю - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/samolet-861836944.html
Заказы Airbus в августе выросли в 14 раз к июлю
Заказы Airbus в августе выросли в 14 раз к июлю - 05.09.2025, ПРАЙМ
Заказы Airbus в августе выросли в 14 раз к июлю
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила заказы на 99 самолетов, что в 14 раз больше показателя июля в 7 самолетов, следует из... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T10:35+0300
2025-09-05T10:35+0300
экономика
бизнес
airbus
https://cdnn.1prime.ru/img/82551/64/825516430_0:67:2997:1753_1920x0_80_0_0_6f4197b8c42e54aa8538062241e6bc6b.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила заказы на 99 самолетов, что в 14 раз больше показателя июля в 7 самолетов, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получил заказы на 600 самолетов. Но с учетом отмен заказы с начала года составили 504 самолетов. Поставки самолетов клиентам компании в августе снизились на 9% - до 61 единиц. С начала года было поставлено 434 самолета, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://1prime.ru/20250905/samolet-861832461.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82551/64/825516430_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_9d6b0e0adf7657dc5e521c3e0031d998.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, airbus
Экономика, Бизнес, Airbus
10:35 05.09.2025
 
Заказы Airbus в августе выросли в 14 раз к июлю

Авиастроительная корпорация Airbus в августе получила заказы на 99 самолетов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила заказы на 99 самолетов, что в 14 раз больше показателя июля в 7 самолетов, следует из сообщения компании.
С начала года Airbus получил заказы на 600 самолетов. Но с учетом отмен заказы с начала года составили 504 самолетов.
Поставки самолетов клиентам компании в августе снизились на 9% - до 61 единиц. С начала года было поставлено 434 самолета, следует из данных на сайте компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
09:55
 
ЭкономикаБизнесAirbus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала