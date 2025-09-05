Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк рассказал о скорости платежей из России в Индию - 05.09.2025
Сбербанк рассказал о скорости платежей из России в Индию
Сбербанк рассказал о скорости платежей из России в Индию - 05.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк рассказал о скорости платежей из России в Индию
К концу года около 90% платежей из России в Индию через банк будут проходить менее чем за 10 минут, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов в... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:00+0300
2025-09-05T05:00+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. К концу года около 90% платежей из России в Индию через банк будут проходить менее чем за 10 минут, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Действительно, у нас сейчас уже 60% платежей из России в Индию проходит меньше чем за 10 минут. К концу года это будет 90% платежей. Точно такую же скорость мы хотим в обратном направлении добиться", - сказал он на бизнес-диалоге "Россия - Индия". Также Сбербанк отмечает большой интерес со стороны Индии на использование элементов искусственного интеллекта. "Мы видим большой запрос, большой потенциал работы в области кибербезопасности", - также отметил Ситнов. Также он отметил, что рабочая сила из Индии действительно зарекомендовала себя как ответственная, надежная, квалифицированная, и что в этой сфере есть огромный нереализованный потенциал. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
05:00 05.09.2025
 
Сбербанк рассказал о скорости платежей из России в Индию

Ситнов: около 90% платежей из России в Индию будут проходить менее чем за десять минут

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. К концу года около 90% платежей из России в Индию через банк будут проходить менее чем за 10 минут, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Действительно, у нас сейчас уже 60% платежей из России в Индию проходит меньше чем за 10 минут. К концу года это будет 90% платежей. Точно такую же скорость мы хотим в обратном направлении добиться", - сказал он на бизнес-диалоге "Россия - Индия".
Также Сбербанк отмечает большой интерес со стороны Индии на использование элементов искусственного интеллекта. "Мы видим большой запрос, большой потенциал работы в области кибербезопасности", - также отметил Ситнов.
Также он отметил, что рабочая сила из Индии действительно зарекомендовала себя как ответственная, надежная, квалифицированная, и что в этой сфере есть огромный нереализованный потенциал.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Заголовок открываемого материала