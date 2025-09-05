Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
россия
европа
китай
владивосток
герман греф
сбербанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк рассчитывает стать в этом году первой транзакционной системой в мире, обойдя американский банк JP Morgan, заявил глава кредитной организации Герман Греф на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на Восточном экономическом форуме. "Что касается "Сбера", мы являемся второй транзакционной системой в мире, крупнее нас есть только одна транзакционная система JP Morgan… У нас есть шанс в этом году превзойти JP Morgan и стать транзакционной системой номер один", - сказал он. Греф также отметил, что на сегодняшний день банки в России сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. "Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов", - добавил он. Глава Сбербанка подчеркнул также, что банк готов делиться своими технологиями со странами "глобального юга и востока". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк рассчитывает стать в этом году первой транзакционной системой в мире, обойдя американский банк JP Morgan, заявил глава кредитной организации Герман Греф на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на Восточном экономическом форуме.
"Что касается "Сбера", мы являемся второй транзакционной системой в мире, крупнее нас есть только одна транзакционная система JP Morgan… У нас есть шанс в этом году превзойти JP Morgan и стать транзакционной системой номер один", - сказал он.
Греф также отметил, что на сегодняшний день банки в России сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. "Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов", - добавил он.
Глава Сбербанка подчеркнул также, что банк готов делиться своими технологиями со странами "глобального юга и востока".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
