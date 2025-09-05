https://1prime.ru/20250905/sberbank-861816655.html
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире - 05.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире
Сбербанк рассчитывает стать в этом году первой транзакционной системой в мире, обойдя американский банк JP Morgan, заявил глава кредитной организации Герман... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:55+0300
2025-09-05T05:55+0300
2025-09-05T05:55+0300
экономика
россия
европа
китай
владивосток
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861816655.jpg?1757040902
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк рассчитывает стать в этом году первой транзакционной системой в мире, обойдя американский банк JP Morgan, заявил глава кредитной организации Герман Греф на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на Восточном экономическом форуме.
"Что касается "Сбера", мы являемся второй транзакционной системой в мире, крупнее нас есть только одна транзакционная система JP Morgan… У нас есть шанс в этом году превзойти JP Morgan и стать транзакционной системой номер один", - сказал он.
Греф также отметил, что на сегодняшний день банки в России сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. "Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов", - добавил он.
Глава Сбербанка подчеркнул также, что банк готов делиться своими технологиями со странами "глобального юга и востока".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
европа
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, китай, владивосток, герман греф, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, КИТАЙ, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире
Греф: Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк рассчитывает стать в этом году первой транзакционной системой в мире, обойдя американский банк JP Morgan, заявил глава кредитной организации Герман Греф на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на Восточном экономическом форуме.
"Что касается "Сбера", мы являемся второй транзакционной системой в мире, крупнее нас есть только одна транзакционная система JP Morgan… У нас есть шанс в этом году превзойти JP Morgan и стать транзакционной системой номер один", - сказал он.
Греф также отметил, что на сегодняшний день банки в России сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. "Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов", - добавил он.
Глава Сбербанка подчеркнул также, что банк готов делиться своими технологиями со странами "глобального юга и востока".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.