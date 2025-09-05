Аэропорт Кемерово станет первым в России, где введут инфраструктурный сбор

https://1prime.ru/20250905/sbor-861859060.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Кемерово станет первым, где введут новый инфраструктурный сбор для реконструкции аэропортов, за ним последуют авиагавани Ставрополя и Читы, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах Восточного экономического форума. Закон, вводящий инфраструктурный сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов, заработал в России с 1 сентября. Сбор будет взиматься в аэропортах, перечень которых установит правительство РФ, с юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Средства будут направляться на проекты строительства и реконструкции объектов инфраструктуры воздушного транспорта, реализуемые по концессии. "Кемерово, Ставрополь, Чита... Кемерово мы берем как шаблонный проект, по нему уже будут следующие - и Чита, и Ставрополь", - ответил глава Росавиации на вопрос, какие проекты станут первыми в рамках новации. Удобно, что все они в рамках одного холдинга - "Новапорт", добавил он. "По Кемерово мы проект распоряжения по концессии направили в Минтранс. Я думаю, что он скоро уйдет на согласование в ФОИВы", - сказал Ядров. Он также утвердительно ответил на вопрос, согласована ли методика определения тарифа. "Да. Вопросы, связанные с тем, как быть при удорожании проекта или при возникновении определенных рисков, тоже определены: как инфраструктурный сбор в этом случае будет включаться", - сказал он. Минтранс РФ в конце августа предложил следующую систему расчета инфраструктурного сбора: базовая ставка составит 150 рублей с одного пассажира и будет ежегодно корректироваться на уровень инфляции, а по решению правительства при определенных обстоятельствах может применяться корректирующий коэффициент. Согласно опубликованному проекту, он может вступить в силу с 1 марта 2026 года. Как пояснил Ядров, выпуск распоряжения об условиях концессионного соглашения и подписание самого этого соглашения возможны до издания постановления правительства с формулой расчета инфраструктурного сбора. "Мы в самом соглашении прописываем, что издание этой нормативки является обязательным условием со стороны государства - в лице Минтранса или Росавиации. Когда мы проходили этап согласования закона, мы постановление предварительно со всеми (заинтересованными сторонами - ред.) обсуждали, так что не будет существенных изменений", - рассказал глава Росавиации. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

