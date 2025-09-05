https://1prime.ru/20250905/seligdar-861816931.html
"Селигдар" начал внедрять технологию флотации олова
"Селигдар" начал внедрять технологию флотации олова - 05.09.2025, ПРАЙМ
"Селигдар" начал внедрять технологию флотации олова
"Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:16+0300
2025-09-05T06:16+0300
2025-09-05T06:16+0300
промышленность
россия
экономика
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861816931.jpg?1757042175
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит увеличить производство металла на 20%, сообщил президент холдинга Александр Хрущ журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Селигдар" начал внедрять первым в России касситеритовую флотацию для извлечения олова из собственных хвостов производства, состоящих из бедных руд … Эта технология позволит увеличить объем извлечения металла на 4 тысячи и более тонн или 20% в следующем году", - рассказал он.
Глава холдинга добавил, что технология будет применяться на месторождениях Правоурмийский и Солнечное.
Хрущ уточнил, что в отличие от традиционной гравитационной технологической схемы, которая обеспечивала извлечение металлов лишь на уровне 37%, касситеритовая флотация использует специализированный реагентный режим и особый подход к измельчению руды до определенной крупности, что позволит повысить эффективность извлечения до 80-85%.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, владивосток
Промышленность, РОССИЯ, Экономика, Владивосток
"Селигдар" начал внедрять технологию флотации олова
Хрущ: "Селигдар" начал внедрять технологию флотации олова на месторождениях
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит увеличить производство металла на 20%, сообщил президент холдинга Александр Хрущ журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Селигдар" начал внедрять первым в России касситеритовую флотацию для извлечения олова из собственных хвостов производства, состоящих из бедных руд … Эта технология позволит увеличить объем извлечения металла на 4 тысячи и более тонн или 20% в следующем году", - рассказал он.
Глава холдинга добавил, что технология будет применяться на месторождениях Правоурмийский и Солнечное.
Хрущ уточнил, что в отличие от традиционной гравитационной технологической схемы, которая обеспечивала извлечение металлов лишь на уровне 37%, касситеритовая флотация использует специализированный реагентный режим и особый подход к измельчению руды до определенной крупности, что позволит повысить эффективность извлечения до 80-85%.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.