https://1prime.ru/20250905/seligdar-861816931.html

"Селигдар" начал внедрять технологию флотации олова

"Селигдар" начал внедрять технологию флотации олова - 05.09.2025, ПРАЙМ

"Селигдар" начал внедрять технологию флотации олова

"Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T06:16+0300

2025-09-05T06:16+0300

2025-09-05T06:16+0300

промышленность

россия

экономика

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861816931.jpg?1757042175

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит увеличить производство металла на 20%, сообщил президент холдинга Александр Хрущ журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Селигдар" начал внедрять первым в России касситеритовую флотацию для извлечения олова из собственных хвостов производства, состоящих из бедных руд … Эта технология позволит увеличить объем извлечения металла на 4 тысячи и более тонн или 20% в следующем году", - рассказал он. Глава холдинга добавил, что технология будет применяться на месторождениях Правоурмийский и Солнечное. Хрущ уточнил, что в отличие от традиционной гравитационной технологической схемы, которая обеспечивала извлечение металлов лишь на уровне 37%, касситеритовая флотация использует специализированный реагентный режим и особый подход к измельчению руды до определенной крупности, что позволит повысить эффективность извлечения до 80-85%. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, владивосток