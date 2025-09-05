Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Селигдар" увеличил запасы по месторождениям Хвойное и Рябиновое
2025-09-05T06:16+0300
2025-09-05T06:16+0300
экономика
россия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов "Селигдара" по месторождениям Хвойное и Рябиновое составит 32 тонны золота, следует из слов президента холдинга "Селигдара" Александра Хруща журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "В 2025 году, на сегодня, мы видим следующее: Хвойное и Рябиновое - примерно по 16 тонн на каждом плюсом в запасы. По руде - 21 миллиона тонн и 15,2 миллиона тонн соответственно", - рассказал он. Глава компании отметил, что на Чулковской площади выявлено среднее месторождение Чулковское с запасами в 6,629 тонны золота и 17 тонн серебра. В настоящее время материалы ТЭО временных разведочных кондиций и подсчета запасов находятся на экспертизе. Кроме того, на Хохойском рудном поле выявлен мелкий участок Хохой с балансовыми запасами категорий С1+С2 в 1,6 тонны золота и 2,3 тонны серебра. Пока подготовлен комплект заявочных материалов для установления факта открытия месторождения, после получения лицензии будут проводиться разведочные работы, добавил Хрущ. По его словам, на флангах Кючуса завершились аэрогеофизические работы с целью выявления продолжения по простиранию рудных зон. Результаты полевых работ находятся в обработке и позже будут использоваться при проведении наземных полевых работ в 2026 году. Также ожидается выявление мелкого месторождения с запасами в 2,96 тонны на Курьинском участке. В настоящее время проводятся работы по разработке ТЭО временных разведочных кондиций и подсчету запасов. На Хатыстахской перспективной площади проведены поисково-ревизионные работы, после обработки результатов будет решен вопрос о проведении дальнейших оценочных работ, заключил президент холдинга. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
россия, владивосток
Экономика, РОССИЯ, Владивосток
06:16 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов "Селигдара" по месторождениям Хвойное и Рябиновое составит 32 тонны золота, следует из слов президента холдинга "Селигдара" Александра Хруща журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В 2025 году, на сегодня, мы видим следующее: Хвойное и Рябиновое - примерно по 16 тонн на каждом плюсом в запасы. По руде - 21 миллиона тонн и 15,2 миллиона тонн соответственно", - рассказал он.
Глава компании отметил, что на Чулковской площади выявлено среднее месторождение Чулковское с запасами в 6,629 тонны золота и 17 тонн серебра. В настоящее время материалы ТЭО временных разведочных кондиций и подсчета запасов находятся на экспертизе.
Кроме того, на Хохойском рудном поле выявлен мелкий участок Хохой с балансовыми запасами категорий С1+С2 в 1,6 тонны золота и 2,3 тонны серебра. Пока подготовлен комплект заявочных материалов для установления факта открытия месторождения, после получения лицензии будут проводиться разведочные работы, добавил Хрущ.
По его словам, на флангах Кючуса завершились аэрогеофизические работы с целью выявления продолжения по простиранию рудных зон. Результаты полевых работ находятся в обработке и позже будут использоваться при проведении наземных полевых работ в 2026 году.
Также ожидается выявление мелкого месторождения с запасами в 2,96 тонны на Курьинском участке. В настоящее время проводятся работы по разработке ТЭО временных разведочных кондиций и подсчету запасов.
На Хатыстахской перспективной площади проведены поисково-ревизионные работы, после обработки результатов будет решен вопрос о проведении дальнейших оценочных работ, заключил президент холдинга.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
