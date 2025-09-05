https://1prime.ru/20250905/servisy-861857565.html
Минцифры опубликовало список доступных при ограничениях интернет-сервисов
05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ опубликовало в своем Telegram-канале перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. Ранее в пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. В опубликованный перечень вошли "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", национальный мессенджер Max, а также сервисы "Яндекса". Кроме того, россиянам будут доступны Ozon и Wildberries, "Авито", "Дзен" и Rutube. Пользователи также смогут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы "Мир", Федеральную платформу дистанционного голосования. Будут доступны и сайты операторов связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и T2. "Cписок будет дополняться", - пишет Минцифры. В августе глава министерства Максут Шадаев говорил, что Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему доступа к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета. Россияне смогут воспользоваться ими, пройдя проверку через Captcha (тест для определения, является ли пользователь человеком или ботом). Кроме того, обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета.
