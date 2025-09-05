https://1prime.ru/20250905/shtraf-861863398.html

ЕС оштрафовал Google почти на три миллиарда евро, пишет Reuters

ЕС оштрафовал Google почти на три миллиарда евро, пишет Reuters - 05.09.2025, ПРАЙМ

ЕС оштрафовал Google почти на три миллиарда евро, пишет Reuters

Антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий, сообщает агентство Рейтер со... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T18:39+0300

2025-09-05T18:39+0300

2025-09-05T18:39+0300

экономика

технологии

мировая экономика

reuters

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82561/97/825619798_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_3328e80a77a12543f4311ececf3c03dc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. Антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Еврокомиссии. "В пятницу антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро (3,45 миллиарда долларов) за антиконкурентную практику в своем прибыльном рекламном бизнесе, что стало четвертым штрафом за десятилетнюю борьбу с антимонопольными регуляторами ЕС", - сказано в материале. Журналисты уточняют, что Еврокомиссия обязала Google прекратить практику самоопределения и принять меры для устранения присущего ей конфликта интересов, у компании есть 60 дней, чтобы проинформировать еврокомиссию о том, как она планирует выполнить это распоряжение. "Теперь Google должна предложить серьезные меры по устранению конфликта интересов, и если она этого не сделает, мы без колебаний применим серьезные средства правовой защиты", - цитирует Рейтер слова исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Терезы Рибера.

https://1prime.ru/20250903/google-861689514.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, reuters, ес