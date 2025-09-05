Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025 Штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей
Штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей
Штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей - 05.09.2025, ПРАЙМ
Штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей
Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты... | 05.09.2025, ПРАЙМ
общество, россия, рф, ск рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, СК РФ
02:40 05.09.2025
 
Штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей

Член ОП Машаров: штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей. Обоснование: часть первая статьи 5.35 КоАП РФ", - рассказал Машаров.
Он отметил, что такие штрафы назначаются родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью.
"Согласно статям 63, 64, 80 СК РФ (семейного кодекса РФ - ред.), родители обязаны воспитывать детей, содержать, учить, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. С 11 августа 2025 года увеличили штраф за неисполнение родителями своих обязанностей. Обоснование: Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 302-ФЗ", - добавил Машаров.
Собеседник агентства отметил, что размер штрафа не пересматривался с 2007 года и уже не мог в полной мере выполнять функцию административного наказания для недобросовестных родителей. Машаров также подчеркнул, что никаких особенностей применения штрафов для родителей, воспитывающих детей совместно, но проживающих раздельно, не предусмотрено, так как законодательство едино для всех.
Машаров пояснил, что дела об административных правонарушениях по статье, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, рассматриваются территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства нарушителя, а в отдельных случаях и районными судами, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
По его словам, родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, ссылаясь на объективные причины, мешавшие их выполнению, а также указывать на процессуальные ошибки, допущенные при рассмотрении дела.
 
Экономика Общество РОССИЯ РФ СК РФ
 
 
