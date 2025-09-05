https://1prime.ru/20250905/smi-861828322.html

СМИ узнали, кто помог составить план отправки европейских солдат на Украину

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Европейский план возможного размещения сил на Украине был составлен при участии американских генералов, он предполагает отправку на Украину более 10 тысяч военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата. Ранее газета Washington Post сообщала, что европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ. "Европейские военачальники составили подробный план... Он уже содержит обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных", - говорится в публикации. Отмечается, что, согласно этому плану, патрулированием воздушного пространства Украины будут заниматься ВВС, которые будут базироваться за ее пределами. "Эти планы были составлены при участии некоторых американских генералов..., среди которых - американский главнокомандующих объединенными силами НАТО", - указано в статье. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

