https://1prime.ru/20250905/smi-861828322.html
СМИ узнали, кто помог составить план отправки европейских солдат на Украину
СМИ узнали, кто помог составить план отправки европейских солдат на Украину - 05.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, кто помог составить план отправки европейских солдат на Украину
Европейский план возможного размещения сил на Украине был составлен при участии американских генералов, он предполагает отправку на Украину более 10 тысяч... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:11+0300
2025-09-05T09:11+0300
2025-09-05T09:11+0300
политика
общество
украина
киев
сша
дональд трамп
сергей лавров
нато
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Европейский план возможного размещения сил на Украине был составлен при участии американских генералов, он предполагает отправку на Украину более 10 тысяч военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата. Ранее газета Washington Post сообщала, что европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ. "Европейские военачальники составили подробный план... Он уже содержит обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных", - говорится в публикации. Отмечается, что, согласно этому плану, патрулированием воздушного пространства Украины будут заниматься ВВС, которые будут базироваться за ее пределами. "Эти планы были составлены при участии некоторых американских генералов..., среди которых - американский главнокомандующих объединенными силами НАТО", - указано в статье. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://1prime.ru/20250905/ukraina-861814617.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, киев, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, washington post
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Washington Post
СМИ узнали, кто помог составить план отправки европейских солдат на Украину
WSJ: военные США помогли составить план отправки европейских солдат на Украину
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Европейский план возможного размещения сил на Украине был составлен при участии американских генералов, он предполагает отправку на Украину более 10 тысяч военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата.
Ранее газета Washington Post сообщала, что европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ.
"Европейские военачальники составили подробный план... Он уже содержит обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных", - говорится в публикации.
Отмечается, что, согласно этому плану, патрулированием воздушного пространства Украины будут заниматься ВВС, которые будут базироваться за ее пределами.
"Эти планы были составлены при участии некоторых американских генералов..., среди которых - американский главнокомандующих объединенными силами НАТО", - указано в статье.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В ЕС рассказали о планах "коалиции желающих" по Украине