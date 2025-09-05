https://1prime.ru/20250905/smi-861832019.html
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России - 05.09.2025, ПРАЙМ
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести какие-либо новые санкции, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:53+0300
2025-09-05T09:53+0300
2025-09-05T09:53+0300
экономика
запад
сша
рф
дональд трамп
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/82857/52/828575287_0:40:4500:2571_1920x0_80_0_0_40ae7c6cc6706cca18e744108dcd655d.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести какие-либо новые санкции, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидер Франции заявил, что коалиция совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине. Как отмечают европейские чиновники, Трамп согласился, что США и Европа могут начать совместную техническую работу по дополнительным санкциям в отношении РФ, в том числе вторичным санкциям против других стран. "Трамп не дал четких обязательств ввести какие-либо новые американские санкции", - отмечает при этом издание. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250904/sanktsii-861806578.html
запад
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82857/52/828575287_471:0:4500:3022_1920x0_80_0_0_8e5138942cc70fa5fd8d4cecaee92e81.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, сша, рф, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон
Экономика, ЗАПАД, США, РФ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России
WSJ: Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести новые санкции
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести какие-либо новые санкции, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидер Франции заявил, что коалиция совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине.
Как отмечают европейские чиновники, Трамп согласился, что США и Европа могут начать совместную техническую работу по дополнительным санкциям в отношении РФ, в том числе вторичным санкциям против других стран.
"Трамп не дал четких обязательств ввести какие-либо новые американские санкции", - отмечает при этом издание.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild