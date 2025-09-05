Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/smi-861832019.html
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России - 05.09.2025, ПРАЙМ
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести какие-либо новые санкции, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:53+0300
2025-09-05T09:53+0300
экономика
запад
сша
рф
дональд трамп
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/82857/52/828575287_0:40:4500:2571_1920x0_80_0_0_40ae7c6cc6706cca18e744108dcd655d.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести какие-либо новые санкции, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидер Франции заявил, что коалиция совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине. Как отмечают европейские чиновники, Трамп согласился, что США и Европа могут начать совместную техническую работу по дополнительным санкциям в отношении РФ, в том числе вторичным санкциям против других стран. "Трамп не дал четких обязательств ввести какие-либо новые американские санкции", - отмечает при этом издание. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250904/sanktsii-861806578.html
запад
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82857/52/828575287_471:0:4500:3022_1920x0_80_0_0_8e5138942cc70fa5fd8d4cecaee92e81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, сша, рф, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон
Экономика, ЗАПАД, США, РФ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
09:53 05.09.2025
 
WSJ: Трамп не дал четких обязательств ввести новые санкции против России

WSJ: Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести новые санкции

© AFP / Mandel Ngan " Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© AFP / Mandel Ngan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не дал европейским коллегам четких обязательств ввести какие-либо новые санкции, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидер Франции заявил, что коалиция совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине.
Как отмечают европейские чиновники, Трамп согласился, что США и Европа могут начать совместную техническую работу по дополнительным санкциям в отношении РФ, в том числе вторичным санкциям против других стран.
"Трамп не дал четких обязательств ввести какие-либо новые американские санкции", - отмечает при этом издание.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild
Вчера, 21:51
 
ЭкономикаЗАПАДСШАРФДональд ТрампКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала