Сбербанк: смягчение ДКП станет предпосылкой к оживлению рынка IPO

https://1prime.ru/20250905/smjagchenie-861815274.html
2025-09-05T05:15+0300
2025-09-05T05:15+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Грядущее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ станет предпосылкой к оживлению рынка IPO в стране - инвесторы начнут искать возможности на рынке акций, "окно" может открыть размещение "Дом.РФ", заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Грядущее смягчение ДКП станет предпосылкой к оживлению рынка IPO в России. Инвесторы начнут искать возможности на рынке акций, сокращая позиции в депозитах и долговых публичных инструментах, в том числе и в ОФЗ, и в фондах денежного рынка", - сказал Попов. В интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ он рассказывал, что Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десяти компаний, почти половина из которых ожидается во второй половине 2025 года. "Часто так называемое "окно IPO" открывается после первого успешного прецедента, который открывает рынок. Этой осенью таким успешным прецедентом может стать IPO "Дом.РФ, организатором которого является "Сбер", - отметил топ-менеджер в пятницу.  Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
05:15 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Грядущее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ станет предпосылкой к оживлению рынка IPO в стране - инвесторы начнут искать возможности на рынке акций, "окно" может открыть размещение "Дом.РФ", заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Грядущее смягчение ДКП станет предпосылкой к оживлению рынка IPO в России. Инвесторы начнут искать возможности на рынке акций, сокращая позиции в депозитах и долговых публичных инструментах, в том числе и в ОФЗ, и в фондах денежного рынка", - сказал Попов.
В интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ он рассказывал, что Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десяти компаний, почти половина из которых ожидается во второй половине 2025 года.
"Часто так называемое "окно IPO" открывается после первого успешного прецедента, который открывает рынок. Этой осенью таким успешным прецедентом может стать IPO "Дом.РФ, организатором которого является "Сбер", - отметил топ-менеджер в пятницу.
 Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
