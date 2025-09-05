Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Литвы: США аннулируют программу военной поддержки стран ЕС - 05.09.2025
Вооружения
Минобороны Литвы: США аннулируют программу военной поддержки стран ЕС
2025-09-05T13:45+0300
2025-09-05T13:45+0300
вооружения
мировая экономика
общество
сша
литва
балтия
ес
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны США на прошлой неделе официально информировало страны Евросоюза, что аннулирует программу их военной поддержки "секция 333" со следующего финансового года, заявил директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис. "На прошлой неделе министерство обороны США официально проинформировало страны, что со следующего года, со следующего финансового года, эта линия ("раздел 333" - ред.) будет обнулена для всех европейских стран", - сказал Урбелис на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение). Он уточнил, что Литва пока не получала официального письма от Пентагона о прекращении поддержки, вопрос продолжения военной поддержки европейских стран, в том числе стран Балтии, в рамках других программ пока обсуждается устно. Урбелис также отметил, что прекращение военной поддержки не связано напрямую с пребыванием американских войск на территории Европы и стран Балтии и не означает их вывода.
мировая экономика, общество , сша, литва, балтия, ес
Вооружения, Мировая экономика, Общество , США, ЛИТВА, Балтия, ЕС
13:45 05.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны США на прошлой неделе официально информировало страны Евросоюза, что аннулирует программу их военной поддержки "секция 333" со следующего финансового года, заявил директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис.
"На прошлой неделе министерство обороны США официально проинформировало страны, что со следующего года, со следующего финансового года, эта линия ("раздел 333" - ред.) будет обнулена для всех европейских стран", - сказал Урбелис на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Он уточнил, что Литва пока не получала официального письма от Пентагона о прекращении поддержки, вопрос продолжения военной поддержки европейских стран, в том числе стран Балтии, в рамках других программ пока обсуждается устно.
Урбелис также отметил, что прекращение военной поддержки не связано напрямую с пребыванием американских войск на территории Европы и стран Балтии и не означает их вывода.
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
США хотят от ЕС прекращения импорта энергоносителей из России, заявили в ЕК
