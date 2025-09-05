https://1prime.ru/20250905/ssha--861847246.html

Минобороны Литвы: США аннулируют программу военной поддержки стран ЕС

Минобороны Литвы: США аннулируют программу военной поддержки стран ЕС

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны США на прошлой неделе официально информировало страны Евросоюза, что аннулирует программу их военной поддержки "секция 333" со следующего финансового года, заявил директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис. "На прошлой неделе министерство обороны США официально проинформировало страны, что со следующего года, со следующего финансового года, эта линия ("раздел 333" - ред.) будет обнулена для всех европейских стран", - сказал Урбелис на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение). Он уточнил, что Литва пока не получала официального письма от Пентагона о прекращении поддержки, вопрос продолжения военной поддержки европейских стран, в том числе стран Балтии, в рамках других программ пока обсуждается устно. Урбелис также отметил, что прекращение военной поддержки не связано напрямую с пребыванием американских войск на территории Европы и стран Балтии и не означает их вывода.

