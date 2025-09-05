https://1prime.ru/20250905/ssha-861809414.html

США ввели санкции против трех НКО

2025-09-05T00:33+0300

ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Как говорится в распространенном заявлении Рубио, под санкции попали три зарубежных НКО, включая палестинский центр за права человека. "Эти организации напрямую были вовлечены в усилия Международного уголовного суда по расследованию, арестам и обвинению израильтян без согласия Израиля", - говорится в заявлении. В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.

