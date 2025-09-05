Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США ввели санкции против трех НКО - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/ssha-861809414.html
США ввели санкции против трех НКО
США ввели санкции против трех НКО - 05.09.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против трех НКО
США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T00:33+0300
2025-09-05T00:33+0300
экономика
мировая экономика
сша
палестина
вашингтон
марко рубио
марк рубио
дональд трамп
мус
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861809414.jpg?1757021610
ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Как говорится в распространенном заявлении Рубио, под санкции попали три зарубежных НКО, включая палестинский центр за права человека. "Эти организации напрямую были вовлечены в усилия Международного уголовного суда по расследованию, арестам и обвинению израильтян без согласия Израиля", - говорится в заявлении. В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
сша
палестина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, палестина, вашингтон, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, мус
Экономика, Мировая экономика, США, ПАЛЕСТИНА, ВАШИНГТОН, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, МУС
00:33 05.09.2025
 
США ввели санкции против трех НКО

США ввели санкции против трех НКО, связанных с расследованием МУС в Палестине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Как говорится в распространенном заявлении Рубио, под санкции попали три зарубежных НКО, включая палестинский центр за права человека.
"Эти организации напрямую были вовлечены в усилия Международного уголовного суда по расследованию, арестам и обвинению израильтян без согласия Израиля", - говорится в заявлении.
В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАПАЛЕСТИНАВАШИНГТОНМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампМУС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала