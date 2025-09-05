https://1prime.ru/20250905/ssha-861809583.html

США введут базовую пошлину почти на все импортируемые товары из Японии

2025-09-05T00:42+0300

ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. США введут базовую пошлину в размере 15% почти на все импортируемые товары из Японии, сообщил Белый дом. "Согласно соглашению, Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей; аэрокосмической продукции; непатентованных фармацевтических препаратов; природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении. Белый дом отметил, что целью этого соглашения является выравнивание торгового баланса и создание "предсказуемых" условий для торговли. В ответ на это Япония открывает свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. В рамках данного торгового соглашения инвестиции Японии в американскую экономику составят 550 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку с Токио "масштабной, возможно самой крупной".

