США введут базовую пошлину почти на все импортируемые товары из Японии - 05.09.2025
США введут базовую пошлину почти на все импортируемые товары из Японии
2025-09-05T00:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
япония
токио
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. США введут базовую пошлину в размере 15% почти на все импортируемые товары из Японии, сообщил Белый дом. "Согласно соглашению, Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей; аэрокосмической продукции; непатентованных фармацевтических препаратов; природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении. Белый дом отметил, что целью этого соглашения является выравнивание торгового баланса и создание "предсказуемых" условий для торговли. В ответ на это Япония открывает свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. В рамках данного торгового соглашения инвестиции Японии в американскую экономику составят 550 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку с Токио "масштабной, возможно самой крупной".
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Токио, Дональд Трамп
00:42 05.09.2025
 
ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. США введут базовую пошлину в размере 15% почти на все импортируемые товары из Японии, сообщил Белый дом.
"Согласно соглашению, Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей; аэрокосмической продукции; непатентованных фармацевтических препаратов; природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.
Белый дом отметил, что целью этого соглашения является выравнивание торгового баланса и создание "предсказуемых" условий для торговли. В ответ на это Япония открывает свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей.
В рамках данного торгового соглашения инвестиции Японии в американскую экономику составят 550 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку с Токио "масштабной, возможно самой крупной".
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
