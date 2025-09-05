https://1prime.ru/20250905/ssha-861813216.html
США впервые закупили яйца домашних кур из России
США в июле текущего года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. США в июле текущего года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
США в начале года столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. На этом фоне страна решила расширить импорт, чтобы стабилизировать цены. И хотя цены на этот продукт снижаются уже несколько месяцев, согласно июльским данным, они все еще были на 16,4% выше уровня годом ранее.
Поэтому Штаты продолжают находить новые рынки для закупок - в июле начался импорт из России. Согласно данным американской статслужбы, в июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года.
Россия же, которая в текущем году резко нарастила производство яиц, сталкивается с падением стоимости куриных яиц - в июле средняя цена составила 83,2 рубля за десяток, что стало минимумом с лета 2023 года. В Минсельхозе отмечали, что производителям приходится продавать куриные яйца даже ниже себестоимости.
Интересно, что помимо России в июле США начали импорт яиц птицы еще из Саудовской Аравии - на 518 тысяч долларов.
Всего в июле Штаты ввезли куриных яиц на 16,5 миллиона долларов, при этом крупнейшими поставщиками были Бразилия (8,8 миллиона долларов), Мексика (3,9 миллиона) и Индия (933 тысячи долларов).
