США в июле закупили у Китая шелка на рекордные $1,7 млн
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. США в июле закупили у Китая шелка на рекордные с середины прошлого года 1,7 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Штаты последовательно наращивают импорт такой продукции уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении выросли почти втрое. Китай входит в число крупнейших экспортеров шелка в Штаты - в июле страна обеспечила 22% потребностей США в импортном товаре. По этому показателю КНР уступает лишь Италии (29%) и Южной Корее (26%). Как показал анализ РИА Новости, американские модельеры активно использовали шелк для создания своих осенних коллекций - наряды из этого материала встречаются у модных домов вроде Calvin Klein, Michael Kors и других.
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. США в июле закупили у Китая шелка на рекордные с середины прошлого года 1,7 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Штаты последовательно наращивают импорт такой продукции уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении выросли почти втрое.
Китай входит в число крупнейших экспортеров шелка в Штаты - в июле страна обеспечила 22% потребностей США в импортном товаре. По этому показателю КНР уступает лишь Италии (29%) и Южной Корее (26%).
Как показал анализ РИА Новости, американские модельеры активно использовали шелк для создания своих осенних коллекций - наряды из этого материала встречаются у модных домов вроде Calvin Klein, Michael Kors и других.
 
