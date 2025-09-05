https://1prime.ru/20250905/ssha-861815665.html

США в июле закупили у Китая шелка на рекордные $1,7 млн

2025-09-05T05:15+0300

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. США в июле закупили у Китая шелка на рекордные с середины прошлого года 1,7 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Штаты последовательно наращивают импорт такой продукции уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении выросли почти втрое. Китай входит в число крупнейших экспортеров шелка в Штаты - в июле страна обеспечила 22% потребностей США в импортном товаре. По этому показателю КНР уступает лишь Италии (29%) и Южной Корее (26%). Как показал анализ РИА Новости, американские модельеры активно использовали шелк для создания своих осенних коллекций - наряды из этого материала встречаются у модных домов вроде Calvin Klein, Michael Kors и других.

