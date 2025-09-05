Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия попыталась отобрать у США миллионы контрацептивов, но не смогла - 05.09.2025
Бельгия попыталась отобрать у США миллионы контрацептивов, но не смогла
Американская администрация остановила передачу 26 миллионов единиц контрацептивов и препаратов для лечения ВИЧ со склада в Бельгии, как сообщает Nieuwsblad.
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Американская администрация остановила передачу 26 миллионов единиц контрацептивов и препаратов для лечения ВИЧ со склада в Бельгии, как сообщает Nieuwsblad. "Бельгийские представители не смогли успешно предпринять дипломатические усилия, чтобы вывезти значительное количество медицинских товаров с хранилища в Геле. В этот арсенал входят свыше 26 миллионов презервативов, миллионы упаковок средств контрацепции и более 50 000 флаконов антиретровирусных средств, которые были предоставлены американским агентством USAID. Суммарная стоимость этих запасов оценивается в 8,4 миллиона евро", — говорится в статье. Согласно данным издания, эти медицинские принадлежности планировалось распределять в государствах с недостаточно развитыми системами здравоохранения. Однако с января их передача приостановлена после того, как президент Дональд Трамп урезал финансирование USAID и ликвидировал агентство. "Чтобы предотвратить потерю запасов, Федеральная служба иностранных дел в последние месяцы искала дипломатические решения. Сообщается, что американская сторона готова передать груз только за оплату, что делает такую сделку невыгодной для гуманитарных организаций и стран, являющихся партнёрами. Есть опасения, что запасы могут быть уничтожены, несмотря на продолжительный срок их хранения", — заключает Nieuwsblad. Трамп ликвидировал USAID 1 июля, обосновывая это тем, что агентство тратило средства в ущерб интересам США.
17:00 05.09.2025
 
Бельгия попыталась отобрать у США миллионы контрацептивов, но не смогла

Nieuwsblad: США не отдали Бельгии 26 млн презервативов после закрытия USAID

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Американская администрация остановила передачу 26 миллионов единиц контрацептивов и препаратов для лечения ВИЧ со склада в Бельгии, как сообщает Nieuwsblad.
"Бельгийские представители не смогли успешно предпринять дипломатические усилия, чтобы вывезти значительное количество медицинских товаров с хранилища в Геле. В этот арсенал входят свыше 26 миллионов презервативов, миллионы упаковок средств контрацепции и более 50 000 флаконов антиретровирусных средств, которые были предоставлены американским агентством USAID. Суммарная стоимость этих запасов оценивается в 8,4 миллиона евро", — говорится в статье.
СМИ: США ликвидируют все зарубежные представительства USAID
11 июня, 11:33
Согласно данным издания, эти медицинские принадлежности планировалось распределять в государствах с недостаточно развитыми системами здравоохранения. Однако с января их передача приостановлена после того, как президент Дональд Трамп урезал финансирование USAID и ликвидировал агентство.
"Чтобы предотвратить потерю запасов, Федеральная служба иностранных дел в последние месяцы искала дипломатические решения. Сообщается, что американская сторона готова передать груз только за оплату, что делает такую сделку невыгодной для гуманитарных организаций и стран, являющихся партнёрами. Есть опасения, что запасы могут быть уничтожены, несмотря на продолжительный срок их хранения", — заключает Nieuwsblad.
USAID больше не будет работать в РФ
СМИ: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года
2 июля, 10:25
Трамп ликвидировал USAID 1 июля, обосновывая это тем, что агентство тратило средства в ущерб интересам США.
Флаги США
USAID официально сворачивает программы иностранной помощи
1 июля, 16:32
 
