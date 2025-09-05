https://1prime.ru/20250905/ssha-861858757.html

Бельгия попыталась отобрать у США миллионы контрацептивов, но не смогла

Бельгия попыталась отобрать у США миллионы контрацептивов, но не смогла - 05.09.2025, ПРАЙМ

Бельгия попыталась отобрать у США миллионы контрацептивов, но не смогла

Американская администрация остановила передачу 26 миллионов единиц контрацептивов и препаратов для лечения ВИЧ со склада в Бельгии, как сообщает Nieuwsblad. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T17:00+0300

2025-09-05T17:00+0300

2025-09-05T17:00+0300

бельгия

сша

дональд трамп

usaid

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Американская администрация остановила передачу 26 миллионов единиц контрацептивов и препаратов для лечения ВИЧ со склада в Бельгии, как сообщает Nieuwsblad. "Бельгийские представители не смогли успешно предпринять дипломатические усилия, чтобы вывезти значительное количество медицинских товаров с хранилища в Геле. В этот арсенал входят свыше 26 миллионов презервативов, миллионы упаковок средств контрацепции и более 50 000 флаконов антиретровирусных средств, которые были предоставлены американским агентством USAID. Суммарная стоимость этих запасов оценивается в 8,4 миллиона евро", — говорится в статье. Согласно данным издания, эти медицинские принадлежности планировалось распределять в государствах с недостаточно развитыми системами здравоохранения. Однако с января их передача приостановлена после того, как президент Дональд Трамп урезал финансирование USAID и ликвидировал агентство. "Чтобы предотвратить потерю запасов, Федеральная служба иностранных дел в последние месяцы искала дипломатические решения. Сообщается, что американская сторона готова передать груз только за оплату, что делает такую сделку невыгодной для гуманитарных организаций и стран, являющихся партнёрами. Есть опасения, что запасы могут быть уничтожены, несмотря на продолжительный срок их хранения", — заключает Nieuwsblad. Трамп ликвидировал USAID 1 июля, обосновывая это тем, что агентство тратило средства в ущерб интересам США.

https://1prime.ru/20250611/usaid-858400749.html

https://1prime.ru/20250702/ukraina-859090611.html

https://1prime.ru/20250701/usaid-859072720.html

бельгия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бельгия, сша, дональд трамп, usaid