23:16 05.09.2025
 
Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп

Латник: решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. Решения о том, куда будут направляться японские инвестиции в рамках торговой сделки между Вашингтоном и Токио, будет за президентом США Дональдом Трампом, заявил министр торговли США Говард Латник.
"Идея заключается в том, что японское правительство передаст 550 миллиардов долларов Дональду Трампу для инвестирования - так, как Соединённые Штаты и Дональд Трамп сочтут нужным - в Америку", - сказал Латник в интервью Блумберг ТВ.
Ранее в пятницу по японскому времени Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. По данным японской стороны, отраслевой режим для японских автомобилей начнет действовать в течение двух недель.
В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей.
Кроме этого, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
Заголовок открываемого материала