https://1prime.ru/20250905/ssha-861871650.html

Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп

Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп - 05.09.2025, ПРАЙМ

Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп

Решения о том, куда будут направляться японские инвестиции в рамках торговой сделки между Вашингтоном и Токио, будет за президентом США Дональдом Трампом,... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T23:16+0300

2025-09-05T23:16+0300

2025-09-05T23:16+0300

мировая экономика

сша

япония

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. Решения о том, куда будут направляться японские инвестиции в рамках торговой сделки между Вашингтоном и Токио, будет за президентом США Дональдом Трампом, заявил министр торговли США Говард Латник. "Идея заключается в том, что японское правительство передаст 550 миллиардов долларов Дональду Трампу для инвестирования - так, как Соединённые Штаты и Дональд Трамп сочтут нужным - в Америку", - сказал Латник в интервью Блумберг ТВ. Ранее в пятницу по японскому времени Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. По данным японской стороны, отраслевой режим для японских автомобилей начнет действовать в течение двух недель. В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. Кроме этого, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.

https://1prime.ru/20250905/trutnev-861857255.html

сша

япония

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, япония, вашингтон, дональд трамп