https://1prime.ru/20250905/ssha-861871650.html
Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп
Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп - 05.09.2025, ПРАЙМ
Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп
Решения о том, куда будут направляться японские инвестиции в рамках торговой сделки между Вашингтоном и Токио, будет за президентом США Дональдом Трампом,... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T23:16+0300
2025-09-05T23:16+0300
2025-09-05T23:16+0300
мировая экономика
сша
япония
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. Решения о том, куда будут направляться японские инвестиции в рамках торговой сделки между Вашингтоном и Токио, будет за президентом США Дональдом Трампом, заявил министр торговли США Говард Латник. "Идея заключается в том, что японское правительство передаст 550 миллиардов долларов Дональду Трампу для инвестирования - так, как Соединённые Штаты и Дональд Трамп сочтут нужным - в Америку", - сказал Латник в интервью Блумберг ТВ. Ранее в пятницу по японскому времени Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. По данным японской стороны, отраслевой режим для японских автомобилей начнет действовать в течение двух недель. В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. Кроме этого, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
https://1prime.ru/20250905/trutnev-861857255.html
сша
япония
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, япония, вашингтон, дональд трамп
Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп
Латник: решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп
ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. Решения о том, куда будут направляться японские инвестиции в рамках торговой сделки между Вашингтоном и Токио, будет за президентом США Дональдом Трампом, заявил министр торговли США Говард Латник.
"Идея заключается в том, что японское правительство передаст 550 миллиардов долларов Дональду Трампу
для инвестирования - так, как Соединённые Штаты и Дональд Трамп сочтут нужным - в Америку", - сказал Латник в интервью Блумберг ТВ.
Ранее в пятницу по японскому времени Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией
торговое соглашение. В соответствии с ним Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США
, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. По данным японской стороны, отраслевой режим для японских автомобилей начнет действовать в течение двух недель.
В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей.
Кроме этого, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске