Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны - 05.09.2025
Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел | 05.09.2025
2025-09-05T23:45+0300
2025-09-05T23:45+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
пит хегсет
в мире
ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. "У нас будет министерство войны и глава министерства войны", - сказал Трамп в Белом доме. Он подписал указ о том, что во время его президентства ведомство будет переименовано. Название министерство обороны он назвал либеральным, а министерство войны - "более подходящее, учитывая положение дел в мире". При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, пит хегсет, в мире
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, В мире
23:45 05.09.2025
 
Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны

Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.
"У нас будет министерство войны и глава министерства войны", - сказал Трамп в Белом доме.
Он подписал указ о том, что во время его президентства ведомство будет переименовано.
Название министерство обороны он назвал либеральным, а министерство войны - "более подходящее, учитывая положение дел в мире".
При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
