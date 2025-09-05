https://1prime.ru/20250905/ssha-861871978.html

Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны

2025-09-05T23:45+0300

ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. "У нас будет министерство войны и глава министерства войны", - сказал Трамп в Белом доме. Он подписал указ о том, что во время его президентства ведомство будет переименовано. Название министерство обороны он назвал либеральным, а министерство войны - "более подходящее, учитывая положение дел в мире". При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.

