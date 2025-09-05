https://1prime.ru/20250905/strany-partnery-861817113.html

Страны-партнеры России активно хотят участвовать в проекте ТТК

Страны-партнеры России активно хотят участвовать в проекте ТТК - 05.09.2025, ПРАЙМ

Страны-партнеры России активно хотят участвовать в проекте ТТК

05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Страны-партнеры России активно хотят участвовать в проекте Трансарктического транспортного коридора (ТТК), заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. ТТК — "это совершенно другой уровень работы с международными грузами", сказал Лихачев на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума. "Динамика состоит в следующем. Если еще год назад на переговорах с нашими китайскими, индийскими, вьетнамскими партнерами, партнерами из стран арабского мира мы видели, что они принимают к сведению информацию о развитии ТТК, то спустя год, от ВЭФа до ВЭФа, мы можем сказать, что они не просто принимают ее к сведению, они сейчас начинают предпринимать активные действия, чтобы в этом проекте участвовать", - отметил Лихачев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

владивосток

2025

