"Коалиция желающих" согласилась с помощью США по Украине, заявил Стубб

ПАРИЖ, 5 сен - ПРАЙМ. Так называемая "коалиция желающих" согласилась с поддержкой США по предоставлению гарантий безопасности Украине, несмотря на то, что механизм американской поддержки остается неизвестен, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Мы можем рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Условия этой поддержки еще предстоит определить. Но мы согласны с таким принципом", - сказал он в интервью изданию Express. Финский президент отказался говорить, в чем конкретно может заключаться поддержка США. По его словам, "их воздушный щит был бы очень полезен, так как создал бы прекращение огня по факту". Кроме того, "их помощь в разведке также первостепенна", отметил Стубб. "У нас теперь есть соглашение по военным гарантиям безопасности. Оно будет реализовано политически, как только наступит прекращение огня и мир", - подчеркнул он. Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

