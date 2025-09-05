Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Актриса Аглая Тарасова заявила, что не планирует скрываться - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/tarasova-861858220.html
Актриса Аглая Тарасова заявила, что не планирует скрываться
Актриса Аглая Тарасова заявила, что не планирует скрываться - 05.09.2025, ПРАЙМ
Актриса Аглая Тарасова заявила, что не планирует скрываться
Актриса Аглая Тарасова, которое предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, заявила в суде, что сдала загранпаспорта следствию и не планирует скрываться,... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T17:02+0300
2025-09-05T17:02+0300
общество
россия
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861857783_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_213f001f00b4869caf2d927596442594.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Актриса Аглая Тарасова, которое предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, заявила в суде, что сдала загранпаспорта следствию и не планирует скрываться, передает корреспондент РИА Новости. "Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", - заявила Тарасова, которая просит в суде избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста. Источник в правоохранительных органах в пятницу сообщил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250601/sud-858092022.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861857783_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_58efdeaf65136413ec23b873888582df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, аэропорт домодедово
Общество , РОССИЯ, аэропорт Домодедово
17:02 05.09.2025
 
Актриса Аглая Тарасова заявила, что не планирует скрываться

Тарасова заявила, что сдала загранпаспорт следствию и не планирует скрываться

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения актрисе А. Тарасовой
Избрание меры пресечения актрисе А. Тарасовой - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Актриса Аглая Тарасова, которое предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, заявила в суде, что сдала загранпаспорта следствию и не планирует скрываться, передает корреспондент РИА Новости.
"Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", - заявила Тарасова, которая просит в суде избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста.
Источник в правоохранительных органах в пятницу сообщил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Суд, правосудие
Мужчину осудили за попытку сбыть наркотики по заданию "Эдварда Сноудена"
1 июня, 08:59
 
ОбществоРОССИЯаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала