https://1prime.ru/20250905/tekhnologii-861843980.html
Эксперт рассказал, кому могут быть полезны российские СПГ-технологии
Эксперт рассказал, кому могут быть полезны российские СПГ-технологии - 05.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кому могут быть полезны российские СПГ-технологии
Российские технологии в сфере сжижения природного газа (СПГ), которые используются в Арктике, могли бы найти применение и в американских проектах на Аляске, а... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T12:57+0300
2025-09-05T12:57+0300
2025-09-05T12:57+0300
энергетика
газ
россия
арктика
аляска
канада
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/98/841399823_147:0:2927:1564_1920x0_80_0_0_7f21def3fdfe1179d267f6e24ff4bd50.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Российские технологии в сфере сжижения природного газа (СПГ), которые используются в Арктике, могли бы найти применение и в американских проектах на Аляске, а также в Канаде, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Российский "Новатэк" смог разработать инновационные технологии в производстве СПГ, которых не существует больше нигде в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. "Технологии, которые создавались под Арктику, могут найти применение и в других регионах мира с похожими вызовами, например, в проектах США на Аляске или в Канаде", - сказал собеседник агентства. Касаткин считает модули проекта "Арктик СПГ 2" уникальными, поскольку они позволяют строить линии сжижения в условиях экстремального климата. Также высокую ценность имеет российское криогенное оборудование с высокой степенью локализации и организация логистики в арктических условиях. "Уникальность здесь в совмещении климатической специфики и решений импортозамещения", - отметил эксперт. По его словам, часть решений появилась вынужденно из-за санкций. На время ограничения осложнили реализацию проектов, но также выступили драйвером для появления уникальных проектных решений. По словам Касаткина, отечественные компании продолжают развивать СПГ-технологии - идет работа над новыми линиями и расширением локализации оборудования. Он подытожил, что некоторые решения могут стать существенным стратегическим преимуществом России на мировом рынке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250905/putin-861833451.html
арктика
аляска
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/98/841399823_494:0:2579:1564_1920x0_80_0_0_c423ee4237c8b8a3e2bebad357c7f3d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, арктика, аляска, канада, новатэк
Энергетика, Газ, РОССИЯ, АРКТИКА, Аляска, КАНАДА, Новатэк
Эксперт рассказал, кому могут быть полезны российские СПГ-технологии
Эксперт Касаткин: российские СПГ-технологии могут быть полезны США и Канаде
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Российские технологии в сфере сжижения природного газа (СПГ), которые используются в Арктике, могли бы найти применение и в американских проектах на Аляске, а также в Канаде, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
Российский "Новатэк" смог разработать инновационные технологии в производстве СПГ, которых не существует больше нигде в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
"Технологии, которые создавались под Арктику, могут найти применение и в других регионах мира с похожими вызовами, например, в проектах США на Аляске или в Канаде", - сказал собеседник агентства.
Касаткин считает модули проекта "Арктик СПГ 2" уникальными, поскольку они позволяют строить линии сжижения в условиях экстремального климата. Также высокую ценность имеет российское криогенное оборудование с высокой степенью локализации и организация логистики в арктических условиях.
"Уникальность здесь в совмещении климатической специфики и решений импортозамещения", - отметил эксперт. По его словам, часть решений появилась вынужденно из-за санкций. На время ограничения осложнили реализацию проектов, но также выступили драйвером для появления уникальных проектных решений.
По словам Касаткина, отечественные компании продолжают развивать СПГ-технологии - идет работа над новыми линиями и расширением локализации оборудования. Он подытожил, что некоторые решения могут стать существенным стратегическим преимуществом России на мировом рынке.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
"Новатэк" создал инновационные технологии в производстве СПГ, заявил Путин