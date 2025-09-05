https://1prime.ru/20250905/tekhnologii-861843980.html

Эксперт рассказал, кому могут быть полезны российские СПГ-технологии

05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Российские технологии в сфере сжижения природного газа (СПГ), которые используются в Арктике, могли бы найти применение и в американских проектах на Аляске, а также в Канаде, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Российский "Новатэк" смог разработать инновационные технологии в производстве СПГ, которых не существует больше нигде в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. "Технологии, которые создавались под Арктику, могут найти применение и в других регионах мира с похожими вызовами, например, в проектах США на Аляске или в Канаде", - сказал собеседник агентства. Касаткин считает модули проекта "Арктик СПГ 2" уникальными, поскольку они позволяют строить линии сжижения в условиях экстремального климата. Также высокую ценность имеет российское криогенное оборудование с высокой степенью локализации и организация логистики в арктических условиях. "Уникальность здесь в совмещении климатической специфики и решений импортозамещения", - отметил эксперт. По его словам, часть решений появилась вынужденно из-за санкций. На время ограничения осложнили реализацию проектов, но также выступили драйвером для появления уникальных проектных решений. По словам Касаткина, отечественные компании продолжают развивать СПГ-технологии - идет работа над новыми линиями и расширением локализации оборудования. Он подытожил, что некоторые решения могут стать существенным стратегическим преимуществом России на мировом рынке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

