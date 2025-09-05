https://1prime.ru/20250905/titov-861816330.html
Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов
Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов - 05.09.2025, ПРАЙМ
Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов
Подводить итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего недавно в Китае, и видеть его результаты будут еще лет сто, заявил... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:30+0300
2025-09-05T05:30+0300
2025-09-05T05:30+0300
экономика
общество
китай
рф
пекин
борис титов
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861816330.jpg?1757039451
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Подводить итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего недавно в Китае, и видеть его результаты будут еще лет сто, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Я думаю, что подводить итоги и видеть результаты мы будем ближайшие лет сто… Этот саммит в Пекине носил исторический характер", - сказал Титов на сессии "Бизнес-диалог Россия-Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о саммите ШОС.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
рф
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , китай, рф, пекин, борис титов, шос
Экономика, Общество , КИТАЙ, РФ, Пекин, Борис Титов, ШОС
Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов
Титов: подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Подводить итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего недавно в Китае, и видеть его результаты будут еще лет сто, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Я думаю, что подводить итоги и видеть результаты мы будем ближайшие лет сто… Этот саммит в Пекине носил исторический характер", - сказал Титов на сессии "Бизнес-диалог Россия-Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о саммите ШОС.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.