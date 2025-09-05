Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов оценил введение Россией безвизового режима для китайцев - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/titov-861817924.html
Титов оценил введение Россией безвизового режима для китайцев
Титов оценил введение Россией безвизового режима для китайцев - 05.09.2025, ПРАЙМ
Титов оценил введение Россией безвизового режима для китайцев
Введение Россией безвизового режима для китайцев привлечет индивидуальных туристов из КНР в восточную часть страны, где сейчас строится множество новых... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:40+0300
2025-09-05T06:40+0300
туризм
бизнес
экономика
китай
кнр
рф
борис титов
владимир путин
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861817924.jpg?1757043639
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Введение Россией безвизового режима для китайцев привлечет индивидуальных туристов из КНР в восточную часть страны, где сейчас строится множество новых глэмпингов, шале, отелей и СПА, ожидает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Сильное решение, но предсказуемое, иначе просто быть не могло, оно продиктовано всей логикой развития ситуации", - отметил Титов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), "Думаю, что отмена виз для китайцев благотворнее всего скажется не только на групповом туризме по уже прохоженным маршрутам (Москва, Питер, озеро Байкал, Мурманск с северным сиянием, Золотое кольцо), но и на всех новых глэмпингах, шале, отелях и СПА, которые строят в большом количестве в восточной части России, недалеко от Китая", - сказал он. "Последним как раз теперь и стоит ждать индивидуальных туристов, которые ищут новых впечатлений. В любом случае, этому можно только порадоваться", - заключил Титов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, китай, кнр, рф, борис титов, владимир путин, мид кнр, мид китая, мид
Туризм, Бизнес, Экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Борис Титов, Владимир Путин, МИД КНР, МИД Китая, МИД
06:40 05.09.2025
 
Титов оценил введение Россией безвизового режима для китайцев

Титов: безвизовый режим с Китаем привлечет туристов в восточную часть страны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Введение Россией безвизового режима для китайцев привлечет индивидуальных туристов из КНР в восточную часть страны, где сейчас строится множество новых глэмпингов, шале, отелей и СПА, ожидает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
"Сильное решение, но предсказуемое, иначе просто быть не могло, оно продиктовано всей логикой развития ситуации", - отметил Титов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ),
"Думаю, что отмена виз для китайцев благотворнее всего скажется не только на групповом туризме по уже прохоженным маршрутам (Москва, Питер, озеро Байкал, Мурманск с северным сиянием, Золотое кольцо), но и на всех новых глэмпингах, шале, отелях и СПА, которые строят в большом количестве в восточной части России, недалеко от Китая", - сказал он.
"Последним как раз теперь и стоит ждать индивидуальных туристов, которые ищут новых впечатлений. В любом случае, этому можно только порадоваться", - заключил Титов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаТуризмБизнесКИТАЙКНРРФБорис ТитовВладимир ПутинМИД КНРМИД КитаяМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала