Титов оценил введение Россией безвизового режима для китайцев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Введение Россией безвизового режима для китайцев привлечет индивидуальных туристов из КНР в восточную часть страны, где сейчас строится множество новых глэмпингов, шале, отелей и СПА, ожидает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Сильное решение, но предсказуемое, иначе просто быть не могло, оно продиктовано всей логикой развития ситуации", - отметил Титов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), "Думаю, что отмена виз для китайцев благотворнее всего скажется не только на групповом туризме по уже прохоженным маршрутам (Москва, Питер, озеро Байкал, Мурманск с северным сиянием, Золотое кольцо), но и на всех новых глэмпингах, шале, отелях и СПА, которые строят в большом количестве в восточной части России, недалеко от Китая", - сказал он. "Последним как раз теперь и стоит ждать индивидуальных туристов, которые ищут новых впечатлений. В любом случае, этому можно только порадоваться", - заключил Титов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

