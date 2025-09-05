Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о готовности России к восстановлению торговли с США - 05.09.2025
Решетников рассказал о готовности России к восстановлению торговли с США
Решетников рассказал о готовности России к восстановлению торговли с США - 05.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о готовности России к восстановлению торговли с США
Россия готова к восстановлению торговли с США, но не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые у Москвы есть сейчас, заявил на ВЭФ министр... | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия готова к восстановлению торговли с США, но не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые у Москвы есть сейчас, заявил на ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы", - сообщил он в интервью RT. Однако министр подчеркнул, что Россия "ни в коем случае, ни в коей мере не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас". "Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран", - отметил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
11:41 05.09.2025
 
Решетников рассказал о готовности России к восстановлению торговли с США

МЭР: РФ готова к восстановлению торговли с США, но не в ущерб другим партнерам

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия готова к восстановлению торговли с США, но не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые у Москвы есть сейчас, заявил на ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы", - сообщил он в интервью RT.
Однако министр подчеркнул, что Россия "ни в коем случае, ни в коей мере не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас".
"Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран", - отметил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин
