Россия и Лаос сверят данные по торговле

Россия и Лаос сверят данные по торговле

2025-09-05T15:18+0300

2025-09-05T15:18+0300

2025-09-05T15:18+0300

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Вчера у меня была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мы говорили и об укреплении торговых отношений между нашими странами. Очень скоро, 24 октября, состоится заседание межправительственной лаосско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая тщательно сверит данные о товарах, которыми мы обмениваемся в рамках двусторонней торговли, и выяснит, по каким позициям есть возможность увеличить объемы поставок, чтобы помочь Лаосу решать проблемы, связанные с влиянием на экономику одностороннего повышения таможенных тарифов США", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

