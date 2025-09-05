Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Лаос сверят данные по торговле - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/torgovlya-861853856.html
Россия и Лаос сверят данные по торговле
Россия и Лаос сверят данные по торговле - 05.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Лаос сверят данные по торговле
Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T15:18+0300
2025-09-05T15:18+0300
экономика
россия
лаос
сша
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861825815_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_0173e68acd7e6d1d9e9087c3163e0d70.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Вчера у меня была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мы говорили и об укреплении торговых отношений между нашими странами. Очень скоро, 24 октября, состоится заседание межправительственной лаосско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая тщательно сверит данные о товарах, которыми мы обмениваемся в рамках двусторонней торговли, и выяснит, по каким позициям есть возможность увеличить объемы поставок, чтобы помочь Лаосу решать проблемы, связанные с влиянием на экономику одностороннего повышения таможенных тарифов США", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/laos-861851619.html
лаос
сша
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861825815_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_b5fe1cd45634bfb0d0755bfdaa6c9b02.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лаос, сша, владивосток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Лаос, США, Владивосток, Владимир Путин
15:18 05.09.2025
 
Россия и Лаос сверят данные по торговле

Премьер Лаоса Сипхандон: Россия и Лаос сверят данные по торговле

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Вчера у меня была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мы говорили и об укреплении торговых отношений между нашими странами. Очень скоро, 24 октября, состоится заседание межправительственной лаосско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая тщательно сверит данные о товарах, которыми мы обмениваемся в рамках двусторонней торговли, и выяснит, по каким позициям есть возможность увеличить объемы поставок, чтобы помочь Лаосу решать проблемы, связанные с влиянием на экономику одностороннего повышения таможенных тарифов США", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США о пошлинах
14:47
 
ЭкономикаРОССИЯЛаосСШАВладивостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала