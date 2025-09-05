Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что полон решимости не испортить отношения с Путиным - 05.09.2025
Трамп заявил, что полон решимости не испортить отношения с Путиным
Трамп заявил, что полон решимости не испортить отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "(Трамп) заявил своим советникам, что полон решимости не портить их (отношения с Путиным - ред.)", - говорится в сообщении телеканала. NBC отмечает, что ещё в свой первый срок на посту президента США Трамп заявлял, что в интересах Америки, чтобы он поддерживал мирные отношения со своим российским коллегой, который контролирует ядерный арсенал.
12:56 05.09.2025
 
Трамп заявил, что полон решимости не испортить отношения с Путиным

NBC: Трамп полон решимости не испортить отношения с Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Путин и Трамп
#Путин и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"(Трамп) заявил своим советникам, что полон решимости не портить их (отношения с Путиным - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
NBC отмечает, что ещё в свой первый срок на посту президента США Трамп заявлял, что в интересах Америки, чтобы он поддерживал мирные отношения со своим российским коллегой, который контролирует ядерный арсенал.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа в ближайшее время
12:06
 
