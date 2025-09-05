https://1prime.ru/20250905/tramp-861847669.html
Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию
Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, похоже, "потеряли" Россию и Индию из-за развития их отношений с Китаем, пожелал трем странам "процветающего совместного будущего". "Похоже, мы потеряли Индию и Россию и уступили их глубинному и темному Китаю. Желаю им долгого и процветающего будущего вместе", - написал Трамп в соцсети Truth Social. При этом американский президент сопроводил публикацию совместным фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди.
