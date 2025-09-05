https://1prime.ru/20250905/trebovaniya-861860546.html

ADNOC разочаровалась требованиями ЕК к сделке по приобретению Covestro

ДУБАЙ, 5 сен - ПРАЙМ. Эмиратская энергетическая компания XRG выразила разочарование требованиями, выдвинутыми Еврокомиссией, в ходе проверки сделки по приобретению немецкой нефтехимической компании Covestro, сообщает эмиратское издание National со ссылкой на заявление XRG. В октябре 2024 года XRG, являющаяся дочерней компанией Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), достигла соглашения с акционерами Covestro о приобретении компании за 14,7 миллиарда евро (16,5 миллиарда долларов по курсу действовавшему на тот момент обменному курсу). Однако в июле Европейская комиссия объявила о проведении расследования в отношении сделки из-за государственной поддержки ADNOC со стороны ОАЭ. В частности, Еврокомиссия намеревалась проверить, что привлеченные ADNOC государственные субсидии предположительно позволили ей превзойти конкурентов по приобретению Covestro. В среду Европейская комиссия заявила, что приостановила расследование, чтобы запросить дополнительную информацию у ADNOC. "Требования Комиссии вышли далеко за рамки разумного или относящегося к данной сделке, вторгаясь в области, которые являются одновременно несоразмерными и инвазивными",- говорится в заявлении XRG. Covestro AG — немецкая нефтехимическая компания, созданная в 2015 году отделением подразделения специализированных химикатов фармацевтической группы от Bayer. Занимается созданием полимерных материалов. Штаб-квартира расположена в Леверкузене. XRG была создана ADNOC в 2024 году как глобальная инвестиционная компания в сфере низкоуглеродной энергетики и химии. Бизнес-стратегия XRG в частности предполагает увеличение производства СПГ до 20-25 миллионов тонн в год к 2035 году. "Хотя мы по-прежнему привержены конструктивному пути вперед, продолжение такого подхода ставит под сомнение жизнеспособность этих инвестиций", - заявила XRG.

