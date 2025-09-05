Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трутнев оценил число участников на ВЭФ-2025 - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/trutnev-861849353.html
Трутнев оценил число участников на ВЭФ-2025
Трутнев оценил число участников на ВЭФ-2025 - 05.09.2025, ПРАЙМ
Трутнев оценил число участников на ВЭФ-2025
Около 7,3 тысячи человек приняли участие в Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T14:17+0300
2025-09-05T14:17+0300
экономика
россия
общество
владивосток
юрий трутнев
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/03/834580367_0:0:3395:1910_1920x0_80_0_0_50e053840a7730d3fc192349df069c08.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Около 7,3 тысячи человек приняли участие в Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "По поводу самого форума. Приняли участие 7 тысяч 300 человек, в том числе 1418 представителей средств массовой информации. Четырнадцать было дипломатического корпуса", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/putin-861837093.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/03/834580367_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_96505c53ebe84e85a11f85a0346fd5cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , владивосток, юрий трутнев
Экономика, РОССИЯ, Общество , Владивосток, Юрий Трутнев
14:17 05.09.2025
 
Трутнев оценил число участников на ВЭФ-2025

Трутнев: на ВЭФ в 2025 году приняли участие около 7,3 тысячи человек

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Около 7,3 тысячи человек приняли участие в Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"По поводу самого форума. Приняли участие 7 тысяч 300 человек, в том числе 1418 представителей средств массовой информации. Четырнадцать было дипломатического корпуса", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Путин выступил на ВЭФ. Ключевые заявления
10:38
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВладивостокЮрий Трутнев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала