Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/trutnev-861857255.html
Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске
Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске - 05.09.2025, ПРАЙМ
Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске
Перспективы сотрудничества России с США на Аляске не несут в себе ничего плохого, всегда лучше дружить, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T16:27+0300
2025-09-05T16:27+0300
экономика
россия
сша
аляска
юрий трутнев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/45/834584552_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_cd0b59b65f3b01de14fe37a716b16ed7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Перспективы сотрудничества России с США на Аляске не несут в себе ничего плохого, всегда лучше дружить, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске при соответствующих политических решениях. "Если рассуждать с бытовой точки зрения, то, конечно, если наша страна будет сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе в сфере недропользования, то это хорошо, ничего плохого в этом нет. Вообще любое сотрудничество международное – это точно лучше... Лучше дружить", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250902/erdogan-861648631.html
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/45/834584552_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_206375130afa3f5d2aebec18474c8267.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, аляска, юрий трутнев, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, США, Аляска, Юрий Трутнев, Владимир Путин
16:27 05.09.2025
 
Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске

Трутнев: перспективы сотрудничества России и США на Аляске не несут в себе ничего плохого

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Перспективы сотрудничества России с США на Аляске не несут в себе ничего плохого, всегда лучше дружить, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске при соответствующих политических решениях.
"Если рассуждать с бытовой точки зрения, то, конечно, если наша страна будет сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе в сфере недропользования, то это хорошо, ничего плохого в этом нет. Вообще любое сотрудничество международное – это точно лучше... Лучше дружить", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Эрдоган обсудил с Путиным саммит лидеров России и США на Аляске
2 сентября, 14:15
 
ЭкономикаРОССИЯСШААляскаЮрий ТрутневВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала