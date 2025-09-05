https://1prime.ru/20250905/trutnev-861857255.html

Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске

Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске - 05.09.2025

Трутнев оценил перспективы сотрудничества России и США на Аляске

Перспективы сотрудничества России с США на Аляске не несут в себе ничего плохого, всегда лучше дружить, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий... | 05.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Перспективы сотрудничества России с США на Аляске не несут в себе ничего плохого, всегда лучше дружить, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске при соответствующих политических решениях. "Если рассуждать с бытовой точки зрения, то, конечно, если наша страна будет сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе в сфере недропользования, то это хорошо, ничего плохого в этом нет. Вообще любое сотрудничество международное – это точно лучше... Лучше дружить", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

