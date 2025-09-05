https://1prime.ru/20250905/tsb-861817662.html

ЦБ поддержал идею ограничить число банковских карт десятью

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает предложение законодательно ограничить владение банковскими картами десятью на одного человека, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце августа. "Мы поддерживаем это предложение. Мы считаем, что это достаточно важный такой фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", - сказал Гузнов. При этом он считает, что для рядового гражданина такая мера не создаст "какие-то большие сложности". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

