ЦБ поддержал идею ограничить число банковских карт десятью

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает предложение законодательно ограничить владение банковскими картами десятью на одного человека, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце августа. "Мы поддерживаем это предложение. Мы считаем, что это достаточно важный такой фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", - сказал Гузнов. При этом он считает, что для рядового гражданина такая мера не создаст "какие-то большие сложности". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
06:31 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает предложение законодательно ограничить владение банковскими картами десятью на одного человека, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце августа.
"Мы поддерживаем это предложение. Мы считаем, что это достаточно важный такой фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", - сказал Гузнов.
При этом он считает, что для рядового гражданина такая мера не создаст "какие-то большие сложности".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
