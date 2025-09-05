https://1prime.ru/20250905/tsb-861839528.html
ЦБ отметил рост денежной базы России в августе
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 сентября выросла до 18,685 триллиона рублей с 18,439 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 сентября выросла до 18,685 триллиона рублей с 18,439 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 246 миллиардов рублей, или на 1,3%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
