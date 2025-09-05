Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Физлица в России сократили чистые покупки валюты в августе
Физлица в России сократили чистые покупки валюты в августе
2025-09-05T11:39+0300
2025-09-05T11:39+0300
банк россии
финансы
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках упали в августе на 25% к июлю, до 89,2 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "В августе объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках сократился на 25% относительно предыдущего месяца, до 89,2 миллиарда рублей (в июле – 119,5 миллиарда), оставшись на уровне среднемесячного показателя за 2025 год (83,4 миллиарда). Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами с начала года составили 673 миллиарда рублей, за аналогичный период 2024 года они были в 1,6 раза больше – 1,106 триллиона рублей", - говорится в обзоре. "Тенденция роста спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), начавшаяся в конце июля, продолжилась в августе. Возросший спрос на валюту предъявляли в основном нефинансовые компании, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении объемов импорта. В целом суммарные покупки валюты юридическими лицами (без учета банков) в августе составили 2,7 триллиона рублей, увеличившись на 29,5% относительно предыдущего месяца (в июле – 2,1 триллиона)", - также говорится в обзоре.
финансы
Банк России, Финансы
11:39 05.09.2025
 
Физлица в России сократили чистые покупки валюты в августе

ЦБ: чистые покупки валюты физлицами в августе упали на 25% к июлю

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках упали в августе на 25% к июлю, до 89,2 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"В августе объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках сократился на 25% относительно предыдущего месяца, до 89,2 миллиарда рублей (в июле – 119,5 миллиарда), оставшись на уровне среднемесячного показателя за 2025 год (83,4 миллиарда). Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами с начала года составили 673 миллиарда рублей, за аналогичный период 2024 года они были в 1,6 раза больше – 1,106 триллиона рублей", - говорится в обзоре.
"Тенденция роста спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), начавшаяся в конце июля, продолжилась в августе. Возросший спрос на валюту предъявляли в основном нефинансовые компании, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении объемов импорта. В целом суммарные покупки валюты юридическими лицами (без учета банков) в августе составили 2,7 триллиона рублей, увеличившись на 29,5% относительно предыдущего месяца (в июле – 2,1 триллиона)", - также говорится в обзоре.
Денежные купюры. - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
ЦБ отметил сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами
11:36
 
Банк РоссииФинансы
 
 
