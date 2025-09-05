Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Системно значимые банки снизили свою долю на аукционах ОФЗ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Системно значимые банки снизили свою долю на аукционах ОФЗ
Системно значимые банки снизили свою долю на аукционах ОФЗ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Системно значимые банки снизили свою долю на аукционах ОФЗ
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в августе снизили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ)... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T12:10+0300
2025-09-05T12:10+0300
экономика
банки
финансы
рынок
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в августе снизили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 29,1%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Основной спрос на аукционах ОФЗ в этом месяце предъявили некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления, выкупившие 35,2% от всех ценных бумаг. Прочие банки выкупили такую же долю ОФЗ, как и СЗКО (по 29,1%)", - говорится в документе. В июле системно значимые кредитные организации предъявили основной спрос на аукционах ОФЗ, выкупив 58,7% всех ценных бумаг, в июне – 67,2%. В августе Минфин России снизил объем размещений ОФЗ на аукционах до 344 миллиардов рублей (месяцем ранее – 789,3 миллиарда рублей), что составило 22,9% от плана на третий квартал. В целом за два месяца Минфин России выполнил квартальный план заимствования на 75,6%.
банки, финансы, рынок, минфин
Экономика, Банки, Финансы, Рынок, Минфин
12:10 05.09.2025
 
Системно значимые банки снизили свою долю на аукционах ОФЗ

ЦБ: системно значимые банки снизили свою долю на аукционах ОФЗ до 29,1%

© РИА Новости . Максим Блинов
Здание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в августе снизили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 29,1%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Основной спрос на аукционах ОФЗ в этом месяце предъявили некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления, выкупившие 35,2% от всех ценных бумаг. Прочие банки выкупили такую же долю ОФЗ, как и СЗКО (по 29,1%)", - говорится в документе.
В июле системно значимые кредитные организации предъявили основной спрос на аукционах ОФЗ, выкупив 58,7% всех ценных бумаг, в июне – 67,2%.
В августе Минфин России снизил объем размещений ОФЗ на аукционах до 344 миллиардов рублей (месяцем ранее – 789,3 миллиарда рублей), что составило 22,9% от плана на третий квартал. В целом за два месяца Минфин России выполнил квартальный план заимствования на 75,6%.
