Системно значимые банки снизили свою долю на аукционах ОФЗ

2025-09-05T12:10+0300

экономика

банки

финансы

рынок

минфин

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в августе снизили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 29,1%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Основной спрос на аукционах ОФЗ в этом месяце предъявили некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления, выкупившие 35,2% от всех ценных бумаг. Прочие банки выкупили такую же долю ОФЗ, как и СЗКО (по 29,1%)", - говорится в документе. В июле системно значимые кредитные организации предъявили основной спрос на аукционах ОФЗ, выкупив 58,7% всех ценных бумаг, в июне – 67,2%. В августе Минфин России снизил объем размещений ОФЗ на аукционах до 344 миллиардов рублей (месяцем ранее – 789,3 миллиарда рублей), что составило 22,9% от плана на третий квартал. В целом за два месяца Минфин России выполнил квартальный план заимствования на 75,6%.

